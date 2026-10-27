На фронте произошло 178 боевых столкновений: наиболее ожесточенные - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 178 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар и 46 авиационных ударов, сбросил 171 управляемую авиабомбу. Кроме того, задействовал для поражения 5942 дрона-камикадзе и осуществил 1563 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Читайте также: Рисуют себе фантастические карты, - в ВСУ рассказали о вымышленных "успехах" оккупантов под Великим Бурлуком

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты совершили 27 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых – с применением РСЗО.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Охримовка и Малая Вовчая. Две из этих атак еще продолжаются.

На Купянском направлении враг трижды пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки. Бой продолжается.

Читайте: Операция "Велес": ВСУ продвинулись более чем на 15 километров под землей на Купянском направлении. ВИДЕО

Бои на востоке

Четыре попытки захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в сторону Нового, Ставков и Лимана.



На Славянском направлении Силы обороны останавливали две попытки захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Ямполь и в сторону Ореховатки.



На Краматорском направлении враг один раз штурмовал в сторону Малиновки.



На Константиновском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Райского, Павловки. Одна штурмовая операция противника продолжается.



Двадцать четыре атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Вольное, Водянское, Васильевка, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Доброполье, Ганновка, Новогришино, Гулево, Сергеевка. Одно боестолкновение продолжается.



По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 23 оккупанта, 8 - ранены; уничтожено пять единиц автомобильной техники и одно специальное средство. Повреждено три единицы автомобильной техники, одно средство РЭБ, один пункт управления БПЛА и 39 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 173 беспилотных летательных аппарата различных типов.

Обстановка на юге

На Александровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских атак в сторону населенных пунктов Терноватое, Долинка, Гиркое, Чаривное и Егоровка. Бой продолжается.

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не проводили.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Читайте также: Позиции Украины на фронте самые сильные за долгое время войны, - Зеленский