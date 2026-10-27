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Новости Ситуация на фронте Сводка Генштаба
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На фронте произошло 178 боевых столкновений: наиболее ожесточенные - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Иностранные добровольцы в ВСУ

Всего с начала суток произошло 178 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар и 46 авиационных ударов, сбросил 171 управляемую авиабомбу. Кроме того, задействовал для поражения 5942 дрона-камикадзе и осуществил 1563 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

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Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты совершили 27 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых – с применением РСЗО.

Бои на Харьковщине

  • На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Охримовка и Малая Вовчая. Две из этих атак еще продолжаются.
  • На Купянском направлении враг трижды пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки. Бой продолжается.

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Бои на востоке

Четыре попытки захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в сторону Нового, Ставков и Лимана.

На Славянском направлении Силы обороны останавливали две попытки захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Ямполь и в сторону Ореховатки.

На Краматорском направлении враг один раз штурмовал в сторону Малиновки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Райского, Павловки. Одна штурмовая операция противника продолжается.

Двадцать четыре атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Вольное, Водянское, Васильевка, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Доброполье, Ганновка, Новогришино, Гулево, Сергеевка. Одно боестолкновение продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 23 оккупанта, 8 - ранены; уничтожено пять единиц автомобильной техники и одно специальное средство. Повреждено три единицы автомобильной техники, одно средство РЭБ, один пункт управления БПЛА и 39 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 173 беспилотных летательных аппарата различных типов.

Обстановка на юге

  • На Александровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.
  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских атак в сторону населенных пунктов Терноватое, Долинка, Гиркое, Чаривное и Егоровка. Бой продолжается.
  • На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не проводили.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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Автор: 

Генштаб ВС (8937) боевые действия (6828) ВСУ (8569)
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