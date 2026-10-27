Позиции Украины на фронте самые сильные за долгое время войны, - Зеленский
Позиции Украины на фронте в 2026 году остаются самыми сильными за долгое время полномасштабной войны. Однако задержки с поставками средств ПВО, в частности ракет-перехватчиков, не позволяют стране занять более выгодные позиции в дипломатии.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении после доклада главнокомандующего Михаила Драпатого, сообщает Цензор.НЕТ.
Три знаковые операции 2026 года
Зеленский рассказал, что 27 октября военные доложили ему об операции "Велес", которую "Хартія" проводит на Купянском направлении.
Он говорит, что это "сильная операция - продуманная, технологичная". Российские военные пытались использовать подземные газовые трубы, чтобы продвигаться мимо украинских позиций, а украинские бойцы "обратили эту тактику против россиян" и "чрезвычайно успешно" использовали систему подземных коммуникаций против оккупантов.
По словам президента, это уже третья знаковая операция в этом году:
- первая — операция Десантно-штурмовых войск, в ходе которой освобождено более 800 квадратных километров;
- вторая — операция "Вівальді" в Донецкой области, в районах, где у россиян "было много амбиций, планов и штурмов"; освобождено более 200 кв. км;
- третья — "Велес" от "Хартії", которая "укрепляет наши позиции и демонстрирует россиянам, что и под Купянском у них нет того результата, который им определило их политическое руководство".
"Важно отметить, что в этом году позиции Украины на фронте остаются самыми сильными за долгое время этой войны", - подчеркнул Зеленский.
Позиции в дипломатии
Президент заявил, что дипломатические позиции Украины могли бы быть еще сильнее, если бы партнеры своевременно поставляли необходимые средства противовоздушной обороны.
"Если бы так же оставалась сильной и поддержка партнеров для Украины — в частности, это касается наших "патриотов" и других средств противовоздушной обороны, — то Украина была бы в совершенно иной позиции и дипломатически — в значительно лучшей позиции", — сказал президент.
Он добавил, что в настоящее время существуют существенные ограничения в поставках, пакеты помощи по ПВО отложены.
Балистические удары по Киеву
По словам Зеленского, только в октябре, начиная с 14-го числа, было несколько российских баллистических атак.
"Фактически за две недели более 100 баллистических ракет по Киеву и Киевской области", — сказал он.
Зеленский рассказал, что накануне российские ракеты поразили территорию Торгово-экономического университета в Киеве, кампус и парк "Киото", названный в честь города-побратима Киева. Повреждены дома, станция и линии метро. Также россияне нанесли удар по Южному мосту — важной логистической артерии. По его словам, эскалация против логистики и жизни в городах продолжается уже не первую неделю: удары приходятся на Киев, Днепр, Запорожье, Одессу, Харьков, Сумы и Херсон.
"Важно, чтобы мир это видел. Чтобы наши партнеры в Соединенных Штатах Америки, от которых зависит почти все, связанное с "Пэтриотами", это видели. Чтобы были ответы и чтобы были соответствующие разрешения из Пентагона на поставки "Пэтриотов"", — добавил он.
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У Куп'янську, Костянтинівці, Оріхові, Добропіллі міські бої.
Київ ******** не тільки вночі, але вже і вдень як у тирі
"Позиції України на фронті у 2026 році залишаються найсильнішими за довгий час повномасштабної війни" ... Про це https://www.president.gov.ua/news/operaciya-veles-posilyuye-nashi-poziciyi-i-demonstruye-rosiy-107049 заявив президент Володимир Зеленський