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Новости Ситуация на фронте Зеленский о ситуации на фронте
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Позиции Украины на фронте самые сильные за долгое время войны, - Зеленский

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Позиции Украины на фронте в 2026 году остаются самыми сильными за долгое время полномасштабной войны. Однако задержки с поставками средств ПВО, в частности ракет-перехватчиков, не позволяют стране занять более выгодные позиции в дипломатии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении после доклада главнокомандующего Михаила Драпатого, сообщает Цензор.НЕТ.

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Три знаковые операции 2026 года

Зеленский рассказал, что 27 октября военные доложили ему об операции "Велес", которую "Хартія" проводит на Купянском направлении.

Он говорит, что это "сильная операция - продуманная, технологичная". Российские военные пытались использовать подземные газовые трубы, чтобы продвигаться мимо украинских позиций, а украинские бойцы "обратили эту тактику против россиян" и "чрезвычайно успешно" использовали систему подземных коммуникаций против оккупантов.

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По словам президента, это уже третья знаковая операция в этом году:

  • первая — операция Десантно-штурмовых войск, в ходе которой освобождено более 800 квадратных километров;
  • вторая — операция "Вівальді" в Донецкой области, в районах, где у россиян "было много амбиций, планов и штурмов"; освобождено более 200 кв. км;
  • третья — "Велес" от "Хартії", которая "укрепляет наши позиции и демонстрирует россиянам, что и под Купянском у них нет того результата, который им определило их политическое руководство".

"Важно отметить, что в этом году позиции Украины на фронте остаются самыми сильными за долгое время этой войны", - подчеркнул Зеленский.

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Позиции в дипломатии

Президент заявил, что дипломатические позиции Украины могли бы быть еще сильнее, если бы партнеры своевременно поставляли необходимые средства противовоздушной обороны.

"Если бы так же оставалась сильной и поддержка партнеров для Украины — в частности, это касается наших "патриотов" и других средств противовоздушной обороны, — то Украина была бы в совершенно иной позиции и дипломатически — в значительно лучшей позиции", — сказал президент.

Он добавил, что в настоящее время существуют существенные ограничения в поставках, пакеты помощи по ПВО отложены. 

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Балистические удары по Киеву

По словам Зеленского, только в октябре, начиная с 14-го числа, было несколько российских баллистических атак.

"Фактически за две недели более 100 баллистических ракет по Киеву и Киевской области", — сказал он.

Зеленский рассказал, что накануне российские ракеты поразили территорию Торгово-экономического университета в Киеве, кампус и парк "Киото", названный в честь города-побратима Киева. Повреждены дома, станция и линии метро. Также россияне нанесли удар по Южному мосту — важной логистической артерии. По его словам, эскалация против логистики и жизни в городах продолжается уже не первую неделю: удары приходятся на Киев, Днепр, Запорожье, Одессу, Харьков, Сумы и Херсон.

"Важно, чтобы мир это видел. Чтобы наши партнеры в Соединенных Штатах Америки, от которых зависит почти все, связанное с "Пэтриотами", это видели. Чтобы были ответы и чтобы были соответствующие разрешения из Пентагона на поставки "Пэтриотов"", — добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Искусственные задержки в поставках ракет для Patriot и NASAMS помогают РФ в терроре, — Зеленский

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Зеленский Владимир (26323) ПВО (4183) боевые действия (6828) ВСУ (8569) война в Украине (9471)
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Топ комментарии
+14
Позиції на фронті тримаються завдяки героїзму солдат а не твоїм понтам
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27.10.2026 22:08 Ответить
+11
Це завдяки воїнам зсу а не тобі! Без тебе і без твоєї шобли справи були би в них ще кращі, без ваших тупих, непрофесійних, ідіотських дій операцій і наказів, починаючи з початку повномасштабного вторгення, це не твоя заслуга, не примазуйся.
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27.10.2026 22:10 Ответить
+10
Цього року:
минус Вовчанськ
минус Часів Яр
минус Покровськ
минус Мирноград
минус Гуляйполе
У Куп'янську, Костянтинівці, Оріхові, Добропіллі міські бої.
Київ ******** не тільки вночі, але вже і вдень як у тирі

"Позиції України на фронті у 2026 році залишаються найсильнішими за довгий час повномасштабної війни" ... Про це https://www.president.gov.ua/news/operaciya-veles-posilyuye-nashi-poziciyi-i-demonstruye-rosiy-107049 заявив президент Володимир Зеленський
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27.10.2026 22:14 Ответить

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