Позиції України на фронті найсильніші за тривалий час війни, - Зеленський

Позиції України на фронті у 2026 році залишаються найсильнішими за довгий час повномасштабної війни. Однак затримки з постачанням засобів ППО, зокрема ракет-перехоплювачів, не дозволяють країні мати кращі позиції в дипломатії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні після доповіді головкома Михайла Драпатого, інформує Цензор.НЕТ.

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Три знакові операції 2026 року

Зеленський розповів, що 27 жовтня йому доповіли військові про операцію "Велес", яку "Хартія" проводить на Куп'янському напрямку.

Він каже, що це "сильна операція — продумана, технологічна". Російські військові намагалися використати підземні газові труби, щоб просуватися повз українські позиції, а українські бійці "повернули цю тактику проти росіян" і "надзвичайно успішно" використали систему підземних комунікацій проти окупантів.

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За словами президента, це вже третя знакова операція цього року:

перша — операція Десантно-штурмових військ, під час якої звільнено понад 800 квадратних кілометрів;

— операція Десантно-штурмових військ, під час якої звільнено понад 800 квадратних кілометрів; друга — операція "Вівальді" на Донеччині, у районах, де в росіян "було багато амбіцій, планів і штурмів"; звільнено понад 200 кв. км;

— операція "Вівальді" на Донеччині, у районах, де в росіян "було багато амбіцій, планів і штурмів"; звільнено понад 200 кв. км; третя — "Велес" від "Хартії", яка "посилює наші позиції й демонструє росіянам, що й під Куп'янськом у них немає результату, який їм визначило їхнє політичне керівництво".

"Важливо відзначити, що в цьому році позиції України на фронті залишаються найбільш сильними за довгий час цієї війни", — наголосив Зеленський.

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Позиції в дипломатії

Президент заявив, що сильнішими могли б бути й дипломатичні позиції України, якби партнери вчасно постачали необхідні засоби протиповітряної оборони.

"Якби так само залишалася сильною і підтримка партнерів для України – зокрема, це стосується наших "петріотів" та інших засобів протиповітряної оборони, – то Україна була б у зовсім іншій позиції й дипломатично — в значно кращій позиції", – сказав президент.

Він додав, що нині існують суттєві обмеження в постачаннях, пакети допомоги з ППО відкладені.

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Балістичні удари по Києву

За словами Зеленського, лише в жовтні, від 14 числа, було кілька російських балістичних атак.

"Фактично за два тижні понад 100 балістичних ракет проти Києва та Київської області", — сказав він.

Зеленський розповів, що напередодні російські ракети вдарили по території Торговельно-економічного університету в Києві, по кампусу та парку "Кіото", названому на честь міста-побратима Києва. Пошкоджено будинки, станцію й лінії метро. Також росіяни вдарили по Південному мосту — важливій логістичній артерії. За його словами, ескалація проти логістики та життя в містах триває вже не перший тиждень: удари припадають на Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одесу, Харків, Суми та Херсон.

"Важливо, щоб світ це бачив. Щоб наші партнери це бачили в Сполучених Штатах Америки, від яких залежить майже все із "Петріотами". Щоб були відповіді й щоб були відповідні дозволи з Пентагону на постачання "Петріотів"", — додав він.

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