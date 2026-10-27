Позиції України на фронті найсильніші за тривалий час війни, - Зеленський
Позиції України на фронті у 2026 році залишаються найсильнішими за довгий час повномасштабної війни. Однак затримки з постачанням засобів ППО, зокрема ракет-перехоплювачів, не дозволяють країні мати кращі позиції в дипломатії.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні після доповіді головкома Михайла Драпатого, інформує Цензор.НЕТ.
Три знакові операції 2026 року
Зеленський розповів, що 27 жовтня йому доповіли військові про операцію "Велес", яку "Хартія" проводить на Куп'янському напрямку.
Він каже, що це "сильна операція — продумана, технологічна". Російські військові намагалися використати підземні газові труби, щоб просуватися повз українські позиції, а українські бійці "повернули цю тактику проти росіян" і "надзвичайно успішно" використали систему підземних комунікацій проти окупантів.
За словами президента, це вже третя знакова операція цього року:
- перша — операція Десантно-штурмових військ, під час якої звільнено понад 800 квадратних кілометрів;
- друга — операція "Вівальді" на Донеччині, у районах, де в росіян "було багато амбіцій, планів і штурмів"; звільнено понад 200 кв. км;
- третя — "Велес" від "Хартії", яка "посилює наші позиції й демонструє росіянам, що й під Куп'янськом у них немає результату, який їм визначило їхнє політичне керівництво".
"Важливо відзначити, що в цьому році позиції України на фронті залишаються найбільш сильними за довгий час цієї війни", — наголосив Зеленський.
Позиції в дипломатії
Президент заявив, що сильнішими могли б бути й дипломатичні позиції України, якби партнери вчасно постачали необхідні засоби протиповітряної оборони.
"Якби так само залишалася сильною і підтримка партнерів для України – зокрема, це стосується наших "петріотів" та інших засобів протиповітряної оборони, – то Україна була б у зовсім іншій позиції й дипломатично — в значно кращій позиції", – сказав президент.
Він додав, що нині існують суттєві обмеження в постачаннях, пакети допомоги з ППО відкладені.
Балістичні удари по Києву
За словами Зеленського, лише в жовтні, від 14 числа, було кілька російських балістичних атак.
"Фактично за два тижні понад 100 балістичних ракет проти Києва та Київської області", — сказав він.
Зеленський розповів, що напередодні російські ракети вдарили по території Торговельно-економічного університету в Києві, по кампусу та парку "Кіото", названому на честь міста-побратима Києва. Пошкоджено будинки, станцію й лінії метро. Також росіяни вдарили по Південному мосту — важливій логістичній артерії. За його словами, ескалація проти логістики та життя в містах триває вже не перший тиждень: удари припадають на Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одесу, Харків, Суми та Херсон.
"Важливо, щоб світ це бачив. Щоб наші партнери це бачили в Сполучених Штатах Америки, від яких залежить майже все із "Петріотами". Щоб були відповіді й щоб були відповідні дозволи з Пентагону на постачання "Петріотів"", — додав він.
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У Куп'янську, Костянтинівці, Оріхові, Добропіллі міські бої.
Київ ******** не тільки вночі, але вже і вдень як у тирі
"Позиції України на фронті у 2026 році залишаються найсильнішими за довгий час повномасштабної війни" ... Про це https://www.president.gov.ua/news/operaciya-veles-posilyuye-nashi-poziciyi-i-demonstruye-rosiy-107049 заявив президент Володимир Зеленський