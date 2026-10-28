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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 583 350 человек (+1 510 за сутки), 12 448 танков, 51 673 артиллерийских системы, 25 609 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 583 350 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.10.26 ориентировочно составляют:

Личный состав:

  • около 1 583 350 (+1 510) человек

Вооружение и военная техника:

  • Танки: 12 448
  • Боевые бронированные машины: 25 609
  • Артиллерийские системы: 51 674 (+21)
  • РСЗО: 2 241
  • Средства ПВО: 1 727
  • Самолеты: 449
  • Вертолёты: 356

Беспилотные системы и ракеты:

  • Наземные робототехнические комплексы: 3 032 (+7)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня: 585 795 (+1 543)
  • Крылатые ракеты: 5 140 (+2)

Морская техника:

  • Корабли и катера: 35
  • Подводные лодки: 2

Техника обеспечения:

  • Автомобильная техника и автоцистерны: 167 738 (+266)
  • Специальная техника: 4 859

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ликвидация РФ

В скобках указаны потери за последние сутки.

"Данные уточняются", — подчеркнули в Генштабе.

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