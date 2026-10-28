Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 583 350 человек (+1 510 за сутки), 12 448 танков, 51 673 артиллерийских системы, 25 609 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 583 350 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.10.26 ориентировочно составляют:
Личный состав:
- около 1 583 350 (+1 510) человек
Вооружение и военная техника:
- Танки: 12 448
- Боевые бронированные машины: 25 609
- Артиллерийские системы: 51 674 (+21)
- РСЗО: 2 241
- Средства ПВО: 1 727
- Самолеты: 449
- Вертолёты: 356
Беспилотные системы и ракеты:
- Наземные робототехнические комплексы: 3 032 (+7)
- БПЛА оперативно-тактического уровня: 585 795 (+1 543)
- Крылатые ракеты: 5 140 (+2)
Морская техника:
- Корабли и катера: 35
- Подводные лодки: 2
Техника обеспечения:
- Автомобильная техника и автоцистерны: 167 738 (+266)
- Специальная техника: 4 859
В скобках указаны потери за последние сутки.
"Данные уточняются", — подчеркнули в Генштабе.
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