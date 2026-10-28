Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 583 350 осіб (+1 510 за добу), 12 448 танків, 51 673 артсистеми, 25 609 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 583 350 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.26 орієнтовно становлять:
Особовий склад:
- близько 1 583 350 (+1 510) осіб
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 448
- Бойові броньовані машини: 25 609
- Артилерійські системи: 51 674 (+21)
- РСЗВ: 2 241
- Засоби ППО: 1 727
- Літаки: 449
- Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 032 (+7)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 585 795 (+1 543)
- Крилаті ракети: 5 140 (+2)
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 167 738 (+266)
- Спеціальна техніка: 4 859
У дужках зазначено втрати за минулу добу.
"Дані уточнюються", - наголосили у Генштабі.
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