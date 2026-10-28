УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15576 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
2 343 4

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 583 350 осіб (+1 510 за добу), 12 448 танків, 51 673 артсистеми, 25 609 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 583 350 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.26 орієнтовно становлять:

Особовий склад:

  • близько 1 583 350 (+1 510) осіб

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 448
  • Бойові броньовані машини: 25 609
  • Артилерійські системи: 51 674 (+21)
  • РСЗВ: 2 241
  • Засоби ППО: 1 727
  • Літаки: 449
  • Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 032 (+7)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 585 795 (+1 543)
  • Крилаті ракети: 5 140 (+2)

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 167 738 (+266)
  • Спеціальна техніка: 4 859

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпажі винищувачів МіГ-29 завдали удару керованими авіабомбами AASM HAMMER по пункту управління дронами рашистів. ВIДЕО

ліквідація рф

У дужках зазначено втрати за минулу добу.

"Дані уточнюються", - наголосили у Генштабі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці підрозділу "Апекс" бригади "Форпост" знищили 12 одиниць техніки у тилу противника. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (22712) Генштаб ЗС (9217) ліквідація (4675)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 