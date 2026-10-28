Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 583 350 осіб (+1 510 за добу), 12 448 танків, 51 673 артсистеми, 25 609 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 583 350 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.26 орієнтовно становлять:

Особовий склад:

близько 1 583 350 (+1 510) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 448

Бойові броньовані машини: 25 609

Артилерійські системи: 51 674 (+21)

РСЗВ: 2 241

Засоби ППО: 1 727

Літаки: 449

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 032 (+7)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 585 795 (+1 543)

Крилаті ракети: 5 140 (+2)

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 167 738 (+266)

Спеціальна техніка: 4 859

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У дужках зазначено втрати за минулу добу.

"Дані уточнюються", - наголосили у Генштабі.

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