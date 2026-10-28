Гутерриш назначил россиянина Десятникова помощником по вопросам разминирования и полиции в ООН. ФОТО

Помощником генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по вопросам полиции и разминирования стал россиянин Глеб Десятников. Соответствующую должность в Департаменте миротворческих операций ему доверил глава организации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООН.

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Назначение Десятникова: какие обязанности будет выполнять россиянин?

Как отмечается, под руководством Десятникова будет находиться направление, координирующее противоминную деятельность ООН и работу полицейских контингентов в составе миротворческих миссий по всему миру.

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Что о нем известно?

"Десятников имеет более чем 35-летний опыт работы в сфере международных отношений, политических дел и вопросов безопасности в правительстве, многосторонней дипломатии и регионах, пострадавших от конфликтов", — говорится в публикации.

Также в ООН подчеркнули, что с 2018 года Десятников является послом РФ в Иорданском Хашимитском Королевстве, а до этого в период с 2010 по 2018 годы занимал должность директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки в МИД России.

Кроме того, ранее он занимал должность старшего советника по делам Ближнего Востока и Северной Африки в Постоянном представительстве РФ при ООН в Нью-Йорке (2004–2010), руководителя политического отдела по Ирану и Иордании в МИД (2000–2004), а также работал в посольстве РФ.

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Кроме того, в период с 1994 по 1997 год Десятникова несколько раз направляли в командировку в составе Специальной комиссии ООН по Ираку.