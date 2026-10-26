Комиссия ООН признала российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины военными преступлениями
Российские власти совершили военные преступления, нанеся удары по гражданским объектам, а также преступления против человечности вследствие систематических ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Кроме того, российская сторона причастна к торговле людьми из 29 стран, граждан которых вербовали в российскую армию путем обмана и принуждения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине, подготовленном для Генеральной Ассамблеи ООН.
Российские удары оставили миллионы украинцев без тепла и света
Комиссия ООН исследовала последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, в частности в течение зимы 2025–2026 годов. Также эксперты изучили последствия ударов, которые Россия наносит с осени 2022 года.
По данным Комиссии, с каждым годом российские атаки становились все чаще и мощнее. Во время ударов одновременно применялись сотни беспилотников и ракет, а география атак постоянно расширялась. Это нанесло значительный ущерб энергетическому сектору Украины.
Прошлой зимой, когда температура воздуха опускалась до -21 °C, миллионы украинцев столкнулись с длительными перебоями в снабжении теплом, электроэнергией, водой и газом. Люди были вынуждены жить в тяжелых условиях.
"С приближением зимы атаки вновь участились, что вызывает серьезную обеспокоенность ввиду угроз жизни и здоровью гражданского населения", — заявил председатель Комиссии Эрик Месе.
В Комиссии отметили, что длительное пребывание на холоде и отсутствие основных коммунальных услуг негативно повлияли на физическое и психическое здоровье людей.
Особенно тяжело было пожилым людям и людям с ограниченной мобильностью. Из-за риска застрять в лифте во время внезапного отключения электроэнергии они не могли спуститься в укрытия во время воздушных тревог. Часть людей оставалась в неотапливаемых квартирах без света и воды, а также без доступа к аппаратам жизнеобеспечения.
Комиссия пришла к выводу, что российские командиры понимали важность объектов теплоснабжения для гражданского населения, особенно зимой. В то же время российские власти публично заявляли о намерении продолжать атаки.
По результатам расследования, российские власти совершили военные преступления, умышленно нанося удары по гражданским объектам.
Кроме того, собранные доказательства свидетельствуют о том, что атаки на энергетическую инфраструктуру были частью государственной политики, направленной на лишение людей электроэнергии и других жизненно необходимых услуг. Комиссия квалифицировала такие действия как преступления против человечности в виде других бесчеловечных деяний.
В ходе расследования эксперты опросили 255 человек, переживших зиму в таких условиях в Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Запорожской и Житомирской областях. Также Комиссия использовала информацию от украинских органов власти, врачей и общественных организаций.
Эксперты рассмотрели и атаки украинских вооруженных сил на энергетические объекты России и на временно оккупированных территориях Украины. Однако подробно изучить их последствия не удалось, поскольку Россия не предоставила доступ к соответствующим территориям и не ответила на запросы Комиссии.
Вербовка в армию РФ: обманом заманивали мужчин из 29 стран
Отдельный раздел доклада посвящен вербовке иностранных граждан в российские вооруженные силы. Комиссия обнаружила убедительные доказательства того, что российские власти занимались торговлей людьми из 29 стран.
По данным расследования, мужчин вербовали путем обмана и принуждения с участием агентов и агентств, действовавших в разных странах мира.
Такие посредники представлялись легальными компаниями или предприятиями, которые якобы пользовались поддержкой правительства. Они оформляли визы и проездные документы для завербованных мужчин, а иногда сопровождали их во время поездок.
Однако по прибытии в Россию мужчин заставляли подписывать контракты с Министерством обороны РФ. Документы были составлены на русском языке.
Комиссия также отметила высокий уровень координации между агентами в разных странах и российскими властями.
После подписания контрактов мужчин отправляли на передовую в Украину и поручали им выполнять опасные задания. Многие из них погибли или пропали без вести. Другие добровольно сдались или попали в плен к украинским военным и получили статус военнопленных.
Комиссия подчеркнула, что международное право запрещает нападения на гражданское население и гражданские объекты. Эксперты призвали прекратить такие атаки.
Также Комиссия призвала освободить из состава российских вооруженных сил всех людей, ставших жертвами торговли людьми.
- Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Украине является независимым органом, созданным по поручению Совета ООН по правам человека. Ее задача — расследовать предполагаемые нарушения прав человека, международного гуманитарного права и связанные с ними преступления в контексте российской агрессии против Украины.
- В состав Комиссии входят председатель Эрик Месе, Пабло де Грейфф и Вринда Гровер.
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