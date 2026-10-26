Комісія ООН визнала російські атаки на енергетичну інфраструктуру України воєнними злочинами

Російська влада вчинила воєнні злочини, атакуючи цивільні об'єкти, та злочини проти людяності через систематичні удари по енергетичній інфраструктурі України. Крім того, російська сторона причетна до торгівлі людьми з 29 країн, громадян яких вербували до російської армії шляхом обману та примусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новій доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування щодо України, підготовленій для Генеральної асамблеї ООН.

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Російські удари залишили мільйони українців без тепла та світла

Комісія ООН дослідила наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру України, зокрема під час зими 2025–2026 років. Також експерти вивчили наслідки ударів, які Росія завдає з осені 2022 року.

За даними Комісії, з кожним роком російські атаки ставали частішими та потужнішими. Під час ударів одночасно застосовували сотні безпілотників і ракет, а географія атак постійно розширювалася. Це завдало значної шкоди енергетичному сектору України.

Минулої зими, коли температура повітря опускалася до -21 °C, мільйони українців зіткнулися з тривалими перебоями в постачанні тепла, електроенергії, води та газу. Люди були змушені жити у важких умовах.

"З наближенням зими атаки знову почастішали, що викликає серйозне занепокоєння з огляду на загрози життю та здоров'ю цивільного населення", — заявив голова Комісії Ерік Мьосе.

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У Комісії зазначили, що тривале перебування на холоді та відсутність основних комунальних послуг негативно вплинули на фізичне й психічне здоров'я людей.

Особливо важко було людям старшого віку та людям з обмеженою мобільністю. Через ризик застрягнути в ліфті під час раптового відключення електроенергії вони не могли спуститися до укриттів під час повітряних тривог. Частина людей залишалася в неопалюваних квартирах без світла та води, а також без доступу до апаратів життєзабезпечення.

Комісія дійшла висновку, що російські командири розуміли важливість об'єктів теплопостачання для цивільного населення, особливо взимку. Водночас російська влада публічно заявляла про намір продовжувати атаки.

За результатами розслідування, російська влада вчинила воєнні злочини, умисно спрямовуючи удари на цивільні об'єкти.

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Крім того, зібрані докази свідчать, що атаки на енергетичну інфраструктуру були частиною державної політики, спрямованої на позбавлення людей електроенергії та інших життєво необхідних послуг. Комісія кваліфікувала такі дії як злочини проти людяності у вигляді інших нелюдських діянь.

Під час розслідування експерти опитали 255 людей, які пережили зиму в таких умовах у Дніпропетровській, Київській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Запорізькій та Житомирській областях. Також Комісія використала інформацію від українських органів влади, лікарів і громадських організацій.

Експерти розглянули й атаки українських збройних сил на енергетичні об'єкти Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Однак детально дослідити їхні наслідки не вдалося, оскільки Росія не надала доступу до відповідних територій і не відповіла на запити Комісії.

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Вербування до армії РФ: обманом заманювали чоловіків із 29 країн

Окрему частину доповіді присвятили вербуванню іноземних громадян до російських збройних сил. Комісія виявила переконливі докази того, що російська влада займалася торгівлею людьми з 29 країн.

За даними розслідування, чоловіків вербували шляхом обману та примусу за участю агентів і агентств, які діяли в різних країнах світу.

Такі посередники представлялися легальними компаніями або підприємствами, які нібито мали підтримку уряду. Вони оформлювали візи та проїзні документи для завербованих чоловіків, а іноді супроводжували їх під час поїздок.

Однак після прибуття до Росії чоловіків змушували підписувати контракти з Міністерством оборони РФ. Документи були складені російською мовою.

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Комісія також відзначила високий рівень координації між агентами в різних країнах і російською владою.

Після підписання контрактів чоловіків відправляли на передову в Україні та доручали їм виконувати небезпечні завдання. Багато з них загинули або зникли безвісти. Інші добровільно здалися або потрапили в полон до українських військових і набули статусу військовополонених.

Комісія наголосила, що міжнародне право забороняє напади на цивільне населення та цивільні об'єкти. Експерти закликали припинити такі атаки.

Також Комісія закликала звільнити зі складу російських збройних сил усіх людей, які стали жертвами торгівлі людьми.