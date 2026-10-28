Гутерріш призначив росіянина Десятникова помічником із питань розмінування та поліції в ООН. ФОТО

Помічником генсека ООН Антоніу Гутерріша з питань поліції та розмінування став росіянин Гліб Десятников. Відповідну посаду у Департаменті миротворчих операцій йому довірив очільник організації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООН.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Призначення Десятникова: які обов'язки виконуватиме росіянин?

Як зазначається, під керівництвом Десятникова буде напрям, який координує протимінну діяльність ООН та роботу поліцейських контингентів у складі миротворчих місій у всьому світі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комісія ООН визнала російські атаки на енергетичну інфраструктуру України воєнними злочинами

Що про нього відомо?

"Десятников має понад 35-річний досвід роботи у сфері міжнародних відносин, політичних справ та питань безпеки в уряді, багатосторонній дипломатії та регіонів, що постраждали від конфліктів", - йдеться у публікації.

Також в ООН наголосили, що з 2018 року Десятников є послом РФ у Йорданському Хашимітському Королівстві, а до цього в період з 2010 по 2018 роки обіймав посаду директора Департаменту Близького Сходу та Північної Африки у МЗС Росії.

Також раніше він обіймав посаду старшого радника у справах Близького Сходу та Північної Африки в Постійному представництві РФ при ООН у Нью-Йорку (2004-2010), керівника політичного відділу з Ірану та Йорданії в МЗС (2000-2004), а також працював у посольстві РФ.

Також читайте: Сибіга про Орбана на посаді генсека ООН: Він міг би застосувати "майстерні навички вето й шантажу"

Крім цього, у період з 1994 по 1997 рік Десятникова кілька разів направляли у відрядження у складі Спеціальної комісії ООН з Іраку.