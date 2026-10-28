Россия атаковала баллистическими ракетами и 88 БПЛА: ПВО уничтожила 71 цель. ИНФОГРАФИКА

Россия нанесла удар по Украине с помощью баллистических ракет и 88 беспилотников, в том числе реактивных.

Об этом говорится в сводке Воздушных сил, сообщает Цензор.НЕТ.

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Чем атаковал враг?

Россия запустила баллистическую ракету"Искандер-М"/С-400 из Таганрога, а также 88 ударных БПЛА типа Shahed (38 из них — реактивные), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера", дроны-имитаторы типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Курск — РФ, ВОТ АР Крым — Гвардейское.

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Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной обезврежено 71 вражеский БПЛА типа Shahed (31 из них — реактивный), "Гербера", дроны других типов, несколько ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается!

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломки) в 2 точках", — добавили в Воздушных силах.

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