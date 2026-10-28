Росія атакувала балістикою та 88 БпЛА: ППО знешкодила 71 ціль. ІНФОГРАФІКА

РФ атакувала Україну балістикою та 88 безпілотниками, зокрема реактивними.

Про це йдеться у зведенні Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.

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Чим атакував ворог?

Росія випустила балістичну ракету Іскандер-М/С-400 із Таганрога, а також 88 ударних БпЛА типу Shahed (38 із них - реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дрони-імітатори типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ - РФ, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною знешкоджено 71 ворожий БпЛА типу Shahed (31 із них - реактивний), Гербера, дрон інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - додали у Повітряних силах.

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