Росія атакувала балістикою та 88 БпЛА: ППО знешкодила 71 ціль. ІНФОГРАФІКА
РФ атакувала Україну балістикою та 88 безпілотниками, зокрема реактивними.
Про це йдеться у зведенні Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
Росія випустила балістичну ракету Іскандер-М/С-400 із Таганрога, а також 88 ударних БпЛА типу Shahed (38 із них - реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дрони-імітатори типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ - РФ, ТОТ АР Крим – Гвардійське.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною знешкоджено 71 ворожий БпЛА типу Shahed (31 із них - реактивний), Гербера, дрон інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - додали у Повітряних силах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль