Наслідки удару РФ по будинках у Харкові: 5 поранених, серед них - дитина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

5 людей дістали поранення, серед них 4-річна дитина, унаслідок удару російського безпілотника по Харкову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Подробиці

Як зазначається, уночі росіяни вдарили реактивним дроном по Основ’янському району міста. Унаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа на площі 2500 кв. м - горіли багатоквартирний та приватний житлові будинки, господарчі споруди й виробнича будівля, пошкоджень зазнали багатоповерхівки, гаражі та автомобілі.









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Під загрозою повторних ударів пожежі ліквідовані. Психологи ДСНС надали допомогу постраждалим.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по будинку в Харкові: серед п’яти постраждалих 4-річний хлопчик.

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