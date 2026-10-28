Наслідки удару РФ по будинках у Харкові: 5 поранених, серед них - дитина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
5 людей дістали поранення, серед них 4-річна дитина, унаслідок удару російського безпілотника по Харкову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Подробиці
Як зазначається, уночі росіяни вдарили реактивним дроном по Основ’янському району міста. Унаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа на площі 2500 кв. м - горіли багатоквартирний та приватний житлові будинки, господарчі споруди й виробнича будівля, пошкоджень зазнали багатоповерхівки, гаражі та автомобілі.
Під загрозою повторних ударів пожежі ліквідовані. Психологи ДСНС надали допомогу постраждалим.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по будинку в Харкові: серед п’яти постраждалих 4-річний хлопчик.
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