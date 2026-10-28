Последствия удара РФ по домам в Харькове: 5 раненых, среди них - ребенок. ВИДЕО+ФОТО
В результате удара российского беспилотника по Харькову 5 человек получили ранения, в том числе 4-летний ребенок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
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Как отмечается, ночью россияне нанесли удар реактивным дроном по Основянскому району города. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар на площади 2500 кв. м — горели многоквартирный и частный жилые дома, хозяйственные постройки и производственное здание, повреждения получили многоэтажки, гаражи и автомобили.
Под угрозой повторных ударов пожары ликвидированы. Психологи ГСЧС оказали помощь пострадавшим.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что россияне нанесли удар по дому в Харькове: среди пяти пострадавших — 4-летний мальчик.
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