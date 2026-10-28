Украинца задержали в Польше по подозрению в попытке поджога завода в Румынии, - СМИ
В Варшаве (Польша) задержали предполагаемого члена группы диверсантов, которая работала на РФ и пыталась поджечь оборонное предприятие Carfil в румынском Брашове.
Об этом пишет RMF24, передает Цензор.НЕТ.
Кого задержали?
Речь идет о 25-летнем гражданине Украины Артеме С. В настоящее время его должны экстрадировать в Бухарест на основании европейского ордера на арест.
Мужчина является одним из трех членов группы, устроившей пожар на государственном оборонном предприятии в Брашове в середине сентября. Тогда пламя охватило помещение площадью 1000 квадратных метров.
"Роль украинца заключалась в разведке. Его задачей было определить объект, который планировали поджечь, и финансировать операцию", — пишет издание.
По данным румынской разведки, 25-летний мужчина работал с двумя белорусами. Их задержали в Германии. Группа также якобы планировала нападения на украинские военные учебные центры, государственные и частные предприятия по производству оружия и другие промышленные объекты.
Украинца задержали в квартире в одном из районов Варшавы. Он не оказал сопротивления.
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українці мають знати зону де ці виродки розмножуються, може зробити виборчу систему і ограничити свободу вибору в деяких регіонах .
так, з точки зору це дискримінація , але з точки логіці - скільки українців полегло із-за провокаційних регіонів Донбаса і Криму? Із-за свободи дій Ахматова і К. ?
пірісілєніцфуйло каЦапориле.