Украинца задержали в Польше по подозрению в попытке поджога завода в Румынии, - СМИ

В Варшаве (Польша) задержали предполагаемого члена группы диверсантов, которая работала на РФ и пыталась поджечь оборонное предприятие Carfil в румынском Брашове.

Об этом пишет RMF24, передает Цензор.НЕТ.

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Кого задержали?

Речь идет о 25-летнем гражданине Украины Артеме С. В настоящее время его должны экстрадировать в Бухарест на основании европейского ордера на арест.

Мужчина является одним из трех членов группы, устроившей пожар на государственном оборонном предприятии в Брашове в середине сентября. Тогда пламя охватило помещение площадью 1000 квадратных метров.

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"Роль украинца заключалась в разведке. Его задачей было определить объект, который планировали поджечь, и финансировать операцию", — пишет издание.

По данным румынской разведки, 25-летний мужчина работал с двумя белорусами. Их задержали в Германии. Группа также якобы планировала нападения на украинские военные учебные центры, государственные и частные предприятия по производству оружия и другие промышленные объекты.

Украинца задержали в квартире в одном из районов Варшавы. Он не оказал сопротивления.

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