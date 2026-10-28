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Новости Задержание поджигателей
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Украинца задержали в Польше по подозрению в попытке поджога завода в Румынии, - СМИ

В Варшаве (Польша) задержали предполагаемого члена группы диверсантов, которая работала на РФ и пыталась поджечь оборонное предприятие Carfil в румынском Брашове.

Об этом пишет RMF24, передает Цензор.НЕТ.

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Кого задержали?

Речь идет о 25-летнем гражданине Украины Артеме С. В настоящее время его должны экстрадировать в Бухарест на основании европейского ордера на арест.

Мужчина является одним из трех членов группы, устроившей пожар на государственном оборонном предприятии в Брашове в середине сентября. Тогда пламя охватило помещение площадью 1000 квадратных метров.

В Польше задержали украинца по подозрению в поджоге завода в Румынии

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"Роль украинца заключалась в разведке. Его задачей было определить объект, который планировали поджечь, и финансировать операцию", — пишет издание.

По данным румынской разведки, 25-летний мужчина работал с двумя белорусами. Их задержали в Германии. Группа также якобы планировала нападения на украинские военные учебные центры, государственные и частные предприятия по производству оружия и другие промышленные объекты.

Украинца задержали в квартире в одном из районов Варшавы. Он не оказал сопротивления.

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задержание (6864) поджог (1223) Польша (9990) Румыния (1439) украинцы (3030)
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Топ комментарии
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Давайте побільше інфи-з якого міста цей українець, де народився, де вчився
українці мають знати зону де ці виродки розмножуються, може зробити виборчу систему і ограничити свободу вибору в деяких регіонах .
так, з точки зору це дискримінація , але з точки логіці - скільки українців полегло із-за провокаційних регіонів Донбаса і Криму? Із-за свободи дій Ахматова і К. ?
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28.10.2026 09:13 Ответить
+1
Скоріше украЫнЫц, з паспортом України. А насправді - пірісілєніц фуйло каЦапориле.
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28.10.2026 09:15 Ответить
+1
Ще не доказано , що він українець . Він міг виїхати до війни , міг виїхати по румунському паспорту, міг працювати в раше усе життя і потім поїхати у ес. Треба розширити подачу інфи - українці мають знати правду про цих типов , навіть призвище треба писати
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28.10.2026 09:19 Ответить

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