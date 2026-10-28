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Новини Затримання підпалювачів
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Українця затримали у Польщі за підозрою у спробі підпалу заводу в Румунії, - ЗМІ

У Варшаві (Польща) затримали ймовірного члена групи диверсантів, яка працювала на РФ, та намагалася підпалити оборонне підприємство Carfil у румунському Брашові.

Про це пише RMF24, передає Цензор.НЕТ.

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Кого затримали?

Йдеться про 25-річного громадянина України Артема С. Наразі його мають екстрадувати до Бухареста на підставі Європейського ордера на арешт.

Чоловік є одним із трьох членів групи, якавлаштувала пожежу на державному оборонному підприємстві у Брашові в середині вересня. Тоді полум'я охопило приміщення площею 1000 квадратних метрів.

У Польщі затримали українця за підозрою у підпалі заводу в Румунії

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"Роль українця полягала в розвідці. Його завданням було ідентифікувати об'єкт, який планували підпалити, та фінансувати операцію", - пише видання.

За даними румунської розвідки, 25-річний чоловік працював з двома білорусами . Їх було затримано в Німеччині. Група також нібито мала на меті напади на українські військові навчальні центри, державні та приватні підприємства з виробництва зброї та інші промислові об'єкти.

Українця затримали у квартирі одного з районів Варшави. Він не чинив опору.

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Автор: 

затримання (4409) підпал (824) Польща (7995) Румунія (1262) українці (1780)
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Топ коментарі
+7
Давайте побільше інфи-з якого міста цей українець, де народився, де вчився
українці мають знати зону де ці виродки розмножуються, може зробити виборчу систему і ограничити свободу вибору в деяких регіонах .
так, з точки зору це дискримінація , але з точки логіці - скільки українців полегло із-за провокаційних регіонів Донбаса і Криму? Із-за свободи дій Ахматова і К. ?
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28.10.2026 09:13 Відповісти
+4
Один неголений власник українського паспорта на початку війни ,,засвітив" полігон і до нього досі питань нема .
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28.10.2026 09:27 Відповісти
+2
Скоріше украЫнЫц, з паспортом України. А насправді - пірісілєніц фуйло каЦапориле.
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28.10.2026 09:15 Відповісти

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