Українця затримали у Польщі за підозрою у спробі підпалу заводу в Румунії, - ЗМІ

У Варшаві (Польща) затримали ймовірного члена групи диверсантів, яка працювала на РФ, та намагалася підпалити оборонне підприємство Carfil у румунському Брашові.

Про це пише RMF24, передає Цензор.НЕТ.

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Кого затримали?

Йдеться про 25-річного громадянина України Артема С. Наразі його мають екстрадувати до Бухареста на підставі Європейського ордера на арешт.

Чоловік є одним із трьох членів групи, якавлаштувала пожежу на державному оборонному підприємстві у Брашові в середині вересня. Тоді полум'я охопило приміщення площею 1000 квадратних метрів.

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"Роль українця полягала в розвідці. Його завданням було ідентифікувати об'єкт, який планували підпалити, та фінансувати операцію", - пише видання.

За даними румунської розвідки, 25-річний чоловік працював з двома білорусами . Їх було затримано в Німеччині. Група також нібито мала на меті напади на українські військові навчальні центри, державні та приватні підприємства з виробництва зброї та інші промислові об'єкти.

Українця затримали у квартирі одного з районів Варшави. Він не чинив опору.

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