Українця затримали у Польщі за підозрою у спробі підпалу заводу в Румунії, - ЗМІ
У Варшаві (Польща) затримали ймовірного члена групи диверсантів, яка працювала на РФ, та намагалася підпалити оборонне підприємство Carfil у румунському Брашові.
Про це пише RMF24, передає Цензор.НЕТ.
Кого затримали?
Йдеться про 25-річного громадянина України Артема С. Наразі його мають екстрадувати до Бухареста на підставі Європейського ордера на арешт.
Чоловік є одним із трьох членів групи, якавлаштувала пожежу на державному оборонному підприємстві у Брашові в середині вересня. Тоді полум'я охопило приміщення площею 1000 квадратних метрів.
"Роль українця полягала в розвідці. Його завданням було ідентифікувати об'єкт, який планували підпалити, та фінансувати операцію", - пише видання.
За даними румунської розвідки, 25-річний чоловік працював з двома білорусами . Їх було затримано в Німеччині. Група також нібито мала на меті напади на українські військові навчальні центри, державні та приватні підприємства з виробництва зброї та інші промислові об'єкти.
Українця затримали у квартирі одного з районів Варшави. Він не чинив опору.
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українці мають знати зону де ці виродки розмножуються, може зробити виборчу систему і ограничити свободу вибору в деяких регіонах .
так, з точки зору це дискримінація , але з точки логіці - скільки українців полегло із-за провокаційних регіонів Донбаса і Криму? Із-за свободи дій Ахматова і К. ?
пірісілєніцфуйло каЦапориле.