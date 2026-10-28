Оккупант на полном ходу выпал с квадроцикла после удара дрона, валяется на дороге и кричит изо всех сил: "Триста, триста, триста"
В сети появилась видеозапись, на которой российский оккупант выпадает из квадроцикла во время движения после удара украинского дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах, снятых одним из россиян, видно, как квадроцикл с тремя оккупантами движется по грунтовой дороге. Внезапно рядом происходит взрыв, после которого один из россиян оказывается на земле.
"Триста! Триста! Триста!" — кричит раненый оккупант, лежа посреди дороги.
Двое его сообщников, оставшихся на квадроцикле, останавливаются, возвращаются к раненому и помогают ему снова забраться на транспортное средство.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль