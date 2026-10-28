Окупант на повному ходу випав із квадроцикла після удару дрона, валяється на дорозі і репетує щосили: "Триста, триста, триста". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому російський окупант випадає з квадроцикла під час руху після удару українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах, знятих одним із росіян, видно, як квадроцикл із трьома окупантами рухається ґрунтовою дорогою. Раптом поблизу відбувається вибух, після якого один із росіян опиняється на землі.

"Триста! Триста! Триста!" - репетує поранений окупант, лежачи посеред дороги.

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Двоє його поплічників, які залишилися на квадроциклі, зупиняються, повертаються до пораненого та допомагають йому знову забратися на транспортний засіб.

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