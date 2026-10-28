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Новини
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Окупант на повному ходу випав із квадроцикла після удару дрона, валяється на дорозі і репетує щосили: "Триста, триста, триста". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому російський окупант випадає з квадроцикла під час руху після удару українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах, знятих одним із росіян, видно, як квадроцикл із трьома окупантами рухається ґрунтовою дорогою. Раптом поблизу відбувається вибух, після якого один із росіян опиняється на землі.

"Триста! Триста! Триста!" - репетує поранений окупант, лежачи посеред дороги.

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Двоє його поплічників, які залишилися на квадроциклі, зупиняються, повертаються до пораненого та допомагають йому знову забратися на транспортний засіб.

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армія рф (22712) поранення (2983) дрони (9206)
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Топ коментарі
+3
Цікаво було б як би він волав 200...
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28.10.2026 10:08 Відповісти
+2
Він радується що триста,шанс живим залишитись.
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28.10.2026 10:17 Відповісти
+1
Не дарма на какЦапії є пісенька - Тріста трідцать трі всрались москалі......
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28.10.2026 11:00 Відповісти

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