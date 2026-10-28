Задержаны двое рашистов, которые сбежали с передовой и пытались пробраться в Киев, - СБУ

В Донецкой области задержали двух российских военных, которые переоделись в гражданскую одежду и направлялись в сторону Киева на автомобиле.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Речь идет о двух контрактниках 291-го мотострелкового полка Южного военного округа РФ. Они ехали на автомобиле, который остановили автостопом.

Оккупантов задержали на блокпосту при въезде в Днепропетровскую область. У одного из них обнаружили жетон военнослужащего российской армии.

"Рашисты надеялись доехать до столицы нашего государства, где у одного из них проживают родственники, и "залечь на дно", — отметили в СБУ.

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Кого задержали?

"Одним из задержанных оказался дважды осужденный за убийство житель временно оккупированного Довжанска в Луганской области, который с 2016 года воюет на стороне врага против Сил обороны.

После начала полномасштабной войны рецидивист участвовал в боях под Бахмутом в качестве помощника наводчика противотанкового ракетного комплекса.

Еще один фигурант — гражданин России, заключивший контракт с Минобороны страны-агрессора, когда отбывал тюремное наказание за убийство", — сообщили в Службе безопасности.

Недавно обоих отправили на штурм позиций украинских войск на Краматорском направлении, где они впоследствии сбежали с линии боевого соприкосновения и проникли в поселок в "серой" зоне.

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Там они переоделись в гражданскую одежду, которую нашли в заброшенном доме, закопали в этом доме форменную одежду и табельное оружие армии РФ и пешком отправились в направлении райцентра.

"По дороге в город они остановили автомобиль, владелец которого согласился подвезти фигурантов до Днепра, откуда они планировали доехать до Киева.

Но их план провалился — обоих злоумышленников задержали в районе административной границы прифронтовой области", — добавили там.

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В настоящее время СБУ сообщила о подозрении вражескому пособнику из Луганской области по статьям о государственной измене и коллаборационизме.

Продолжается расследование для выяснения всех обстоятельств преступления. Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Его сообщник – гражданин РФ – в настоящее время содержится в качестве военнопленного.

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