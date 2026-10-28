Затримано двох рашистів, які втекли з передової та намагалися пробратися до Києва, - СБУ
На Донеччині затримали двох російських військових, які перевдягнулися у цивільний одяг та рухалися в напрямку Києва на машині.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Йдеться про двох контрактників 291-го мотострілецького полку Південного військового округу РФ. Вони їхали на авто, яке зупинили автостопом.
Окупантів затримали на блокпосту при в’їзді у Дніпропетровську область. В одного із них виявили жетон військовослужбовця російської армії.
"Рашисти сподівалися доїхати до столиці нашої держави, де в одного з них проживають родичі, та "залягти на дно", - зазначили в СБУ.
Кого затримали?
"Одним із затриманих виявився двічі засуджений за вбивство мешканець тимчасово окупованого Довжанська на Луганщині, який з 2016 року воює на боці ворога проти Сил оборони.
Після початку повномасштабної війни рецидивіст брав участь у боях під Бахмутом як помічник навідника протитанкового ракетного комплексу.
Ще один фігурант – громадянин росії, який уклав контракт з міноборони країни-агресора, коли відбував тюремне покарання за вбивство", - розповіли у Службі безпеки.
Нещодавно обох відправили на штурм позицій українських військ на Краматорському напрямку, де вони згодом втекли з лінії боєзіткнення і проникли до селища у "сірій" зоні.
Там вони переодягнулися в цивільний одяг, який знайшли у покинутому будинку, закопали в цій оселі формений одяг, табельну зброю армії РФ і пішки вирушили у напрямку райцентру.
"По дорозі до міста вони зупинили авто, власник якого погодився підвезти фігурантів до Дніпра, звідки вони планували доїхати до Києва.
Але їхній план провалився – обох зловмисників затримали в районі адмінкордону прифронтової області", - додали там.
Наразі СБУ повідомила про підозру ворожому поплічнику з Луганщини за статтями про державну зраду та колабораціонізм.
Триває розслідування для з’ясування всіх обставин злочину. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Його спільника – громадянина РФ – наразі утримують як військовополоненого.
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