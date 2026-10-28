Затримано двох рашистів, які втекли з передової та намагалися пробратися до Києва, - СБУ

На Донеччині затримали двох російських військових, які перевдягнулися у цивільний одяг та рухалися в напрямку Києва на машині.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Йдеться про двох контрактників 291-го мотострілецького полку Південного військового округу РФ. Вони їхали на авто, яке зупинили автостопом.

Окупантів затримали на блокпосту при в’їзді у Дніпропетровську область. В одного із них виявили жетон військовослужбовця російської армії.

"Рашисти сподівалися доїхати до столиці нашої держави, де в одного з них проживають родичі, та "залягти на дно", - зазначили в СБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ФСБ затримала шведа, який воював за Україну у підрозділі Айдар: росіяни звинувачують його в підготовці диверсій. ВIДЕО

Кого затримали?

"Одним із затриманих виявився двічі засуджений за вбивство мешканець тимчасово окупованого Довжанська на Луганщині, який з 2016 року воює на боці ворога проти Сил оборони.

Після початку повномасштабної війни рецидивіст брав участь у боях під Бахмутом як помічник навідника протитанкового ракетного комплексу.

Ще один фігурант – громадянин росії, який уклав контракт з міноборони країни-агресора, коли відбував тюремне покарання за вбивство", - розповіли у Службі безпеки.

Нещодавно обох відправили на штурм позицій українських військ на Краматорському напрямку, де вони згодом втекли з лінії боєзіткнення і проникли до селища у "сірій" зоні.

Також дивіться: Рашисти не витримали ударів українських дронів та здалися в полон бійцям ССО замість штурму позицій ЗСУ. ВIДЕО

Там вони переодягнулися в цивільний одяг, який знайшли у покинутому будинку, закопали в цій оселі формений одяг, табельну зброю армії РФ і пішки вирушили у напрямку райцентру.

"По дорозі до міста вони зупинили авто, власник якого погодився підвезти фігурантів до Дніпра, звідки вони планували доїхати до Києва.

Але їхній план провалився – обох зловмисників затримали в районі адмінкордону прифронтової області", - додали там.

Також читайте: Сімом жителям Донеччини, Луганщини та Криму повідомили про підозру у держзраді й колабораціонізмі. ФОТО

Наразі СБУ повідомила про підозру ворожому поплічнику з Луганщини за статтями про державну зраду та колабораціонізм.

Триває розслідування для з’ясування всіх обставин злочину. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Його спільника – громадянина РФ – наразі утримують як військовополоненого.

Також дивіться: Спецпризначенці ГУР підрозділу GROUP 10 за сім тижнів зачистили понад 600 гектарів лісу на Сумщині та ліквідували 108 рашистів. ВIДЕО