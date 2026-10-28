РФ много раз атаковала наши дата-центры, но у нас все равно оставался интернет, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина технологически более развита, чем Россия, и благодаря децентрализованной цифровой инфраструктуре сохраняет мобильную связь и интернет даже после российских атак.
Об этом глава государства заявил в интервью The Sun, сообщает Цензор.НЕТ.
Преимущество Украины
"Многие люди не замечали, что Россия в течение длительного времени атаковала нашу инфраструктуру данных и киберпространство. Затем мы нашли способ ослабить российскую стратегию, отвечая на их атаки на наши дата-центры", — рассказал он.
По словам Зеленского, в этом Украина и Россия отличаются.
"Украина более технологически развита. Россияне столько раз атаковали наши дата-центры, но у нас всё равно оставались мобильная связь и интернет. Потому что у нас децентрализованная и развитая цифровая инфраструктура. Наши ответные удары более болезненны для России, потому что у них всё более централизовано.
У них другая стратегия. У них много ПВО, и они просто защищают то, что у них есть. У нас не так много ПВО — у нас дефицит. Именно поэтому мы децентрализовали всё, а не только данные. Но мы всегда стараемся отвечать и делаем это только после российских атак против нас", — пояснил президент.
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