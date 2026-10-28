РФ багато разів атакувала наші датацентри, але в нас усе одно залишався інтернет, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна технологічно розвиненіша за Росію та завдяки децентралізованій цифровій інфраструктурі зберігає мобільний зв’язок та інтернет навіть після російських атак.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Sun, інформує Цензор.НЕТ.

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Перевага України

"Багато людей не бачили, що Росія протягом тривалого часу атакувала наші датаінфраструктуру та кіберпростір. Потім ми знайшли спосіб послабити російську стратегію, відповідати на їхні атаки по наших дата-центрах", - розповів він.

За словами Зеленського, тут Україна та Росія відрізняються.

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"Україна більш технологічно розвинена. Росіяни стільки разів атакували наші дата-центри, але в нас усе одно залишалися мобільний зв’язок і інтернет. Тому що ми маємо децентралізовану й розвинену цифрову інфраструктуру. Наші удари у відповідь болючіші для Росії, тому що в них усе більш централізовано.

У них інша стратегія. Вони мають багато ППО і просто захищають те, що мають. У нас не так багато ППО – у нас дефіцит. Саме тому ми децентралізували все, не лише дані. Але ми завжди намагаємося відповідати й робимо це тільки після російських атак проти нас", - пояснив президент.

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