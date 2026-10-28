Крали дроны у военных и перепродавали их армии: 16 подозрений, изъято более 600 БПЛА, ущерб составил 16 млн грн

Раскрыта группа лиц, в том числе военнослужащих, которые похищали дроны у военнослужащих, изменяли их маркировку и продавали их обратно армии.

Об этом сообщил и.о. генерального прокурора Антон Ковальский, передает Цензор.НЕТ.

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Схему организовал бывший военнослужащий. К ней он привлек военных, гражданских посредников и коммерческие предприятия.

"Работали достаточно систематично. Искали военнослужащих, готовых за деньги передавать дроны из воинских частей. Для этого даже создали отдельный Telegram-канал.



Полученную технику свозили в мастерскую в Днепропетровской области. Там удаляли заводские номера, меняли маркировку и QR-коды. Далее через подконтрольные предприятия эти же беспилотники снова поставляли военным, но уже как новые", — говорится в сообщении.

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Более 100 обысков

В рамках расследования было проведено более 100 обысков в девяти областях и Киеве.

"Среди более чем 600 изъятых БПЛА более 200 уже идентифицированы как имущество воинских частей. Происхождение остальных проверяем.



Стоимость похищенного военного имущества составляет около 16 млн грн", — отметил Ковальский.

В ходе обысков, помимо дронов, также изъято 13 млн грн, 400 тыс. долларов США, золото, серебро, драгоценности и 15 автомобилей.

Всем 16 подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога.

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"Хочу сказать, что за этими результатами стоит большая совместная работа прокуроров, следователей ГБР, подразделений внутренней безопасности Госпогранслужбы и Национальной полиции, военной контрразведки СБУ.

Сейчас наша задача — установить происхождение всей изъятой техники и полный круг участников схемы. От тех, кто обеспечивал похищение дронов, до тех, кто организовывал их повторную продажу военным. Над этим продолжаем работать", — добавил и.о. генпрокурора.

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