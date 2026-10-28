Крали дрони у військових та перепродавали їх армії: 16 підозр, понад 600 БпЛА вилучено, 16 млн грн збитків. ВIДЕО

Викрито групу осіб, зокрема військових, які викрадали дрони у військовослужбовців, змінювали маркування та продавали їх назад армії.

Про це повідомив в.о. обов'язків генпрокурора Антон Ковальський, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Схему організував колишній військовослужбовець. До неї залучив військових, цивільних посередників і комерційні підприємства.

"Працювали достатньо системно. Шукали військовослужбовців, готових за гроші передавати дрони з військових частин. Для цього навіть створили окремий Telegram-канал.



Отриману техніку звозили до майстерні на Дніпропетровщині. Там видаляли заводські номери, змінювали маркування та QR-коди. Далі через підконтрольні підприємства ці ж безпілотники знову постачали військовим, але вже як нові", - йдеться в повідомленні.

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Понад 100 обшуків

В рамках розслідування було проведено понад 100 обшуків у дев’яти областях та Києві.

"Серед понад 600 вилучених БпЛА більше 200 уже ідентифіковано як майно військових частин. Походження решти перевіряємо.



Вартість викраденого військового майна становить близько 16 млн грн", - зазначив Ковальський.

Під час обшуків крім дронів також вилучено 13 млн грн, 400 тис. доларів США, золото, срібло, коштовності та 15 автомобілів.

Усім 16 підозрюваним суд обрав тримання під вартою з альтернативою застави.

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"Хочу сказати, що за цими результатами велика спільна робота прокурорів, слідчих ДБР, підрозділів внутрішньої безпеки Держприкордонслужби та Національної поліції, військової контррозвідки СБУ.

Зараз наше завдання – встановити походження всієї вилученої техніки та повне коло учасників схеми. Від тих, хто забезпечував викрадення дронів, до тих, хто організовував їх повторний продаж війську. Над цим продовжуємо працювати", - додав в.о. генпрокурора.

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