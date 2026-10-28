Дрон-наблюдатель дождался своего российского штурмовика и нанес точный удар
В сети появилась видеозапись, на которой украинский оператор дрона-засады атакует российского оккупанта, проходившего по тропинке неподалеку от беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский дрон находился в засаде, ожидая появления противника.
На кадрах видно, как россиянин идет по тропинке, не подозревая, что рядом его поджидает украинский беспилотник.
Когда оккупант приближается, оператор активирует дрон и направляет его на россиянина, нанося удар.
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