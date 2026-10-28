Дрон-наблюдатель дождался своего российского штурмовика и нанес точный удар

В сети появилась видеозапись, на которой украинский оператор дрона-засады атакует российского оккупанта, проходившего по тропинке неподалеку от беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский дрон находился в засаде, ожидая появления противника.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На кадрах видно, как россиянин идет по тропинке, не подозревая, что рядом его поджидает украинский беспилотник.

Когда оккупант приближается, оператор активирует дрон и направляет его на россиянина, нанося удар.

Смотрите: Оккупант на полном ходу выпал с квадроцикла после удара дрона, валяется на дороге и кричит во всю силу: "Триста, триста, триста". ВИДЕО

Смотрите также: Спецназовцы ГУР подразделения GROUP 10 за семь недель зачистили более 600 гектаров леса в Сумской области и ликвидировали 108 рашистов. ВИДЕО