Дрон-ждун дочекався свого російського штурмовика та завдав точного удару. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому український оператор дрона-ждуна атакує російського окупанта, який проходив стежкою неподалік безпілотника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український дрон перебував у засідці, очікуючи на появу противника.
На кадрах видно, як росіянин іде стежкою, не підозрюючи, що поруч на нього чекає український безпілотник.
Коли окупант наближається, оператор активує дрон і спрямовує його на росіянина, завдаючи удару.
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