УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15997 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російських окупантів
2 165 4

Дрон-ждун дочекався свого російського штурмовика та завдав точного удару. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому український оператор дрона-ждуна атакує російського окупанта, який проходив стежкою неподалік безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український дрон перебував у засідці, очікуючи на появу противника.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На кадрах видно, як росіянин іде стежкою, не підозрюючи, що поруч на нього чекає український безпілотник.

Коли окупант наближається, оператор активує дрон і спрямовує його на росіянина, завдаючи удару.

Дивіться: Окупант на повному ходу випав із квадроцикла після удару дрона, валяється на дорозі і репетує щосили: "Триста, триста, триста". ВIДЕО

Також дивіться: Спецпризначенці ГУР підрозділу GROUP 10 за сім тижнів зачистили понад 600 гектарів лісу на Сумщині та ліквідували 108 рашистів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (22712) дрони (9206)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 