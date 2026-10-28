Дрон-ждун дочекався свого російського штурмовика та завдав точного удару. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому український оператор дрона-ждуна атакує російського окупанта, який проходив стежкою неподалік безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український дрон перебував у засідці, очікуючи на появу противника.

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На кадрах видно, як росіянин іде стежкою, не підозрюючи, що поруч на нього чекає український безпілотник.

Коли окупант наближається, оператор активує дрон і спрямовує його на росіянина, завдаючи удару.

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