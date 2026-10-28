РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13618 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники
280 0

Силы обороны поразили сразу три элемента вражеской ПВО - "Тор-2М", РЛС и РЭБ, - Генштаб

удар по российской ПВО

27 октября и в ночь на 28 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар сразу по трем объектам противовоздушной обороны противника на территории РФ, а также по лагерю захватчиков во временно оккупированной Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что именно было поражено?

По данным Генштаба, были поражены:

  • ЗРК "Тор-2М" армии РФ, район Ржавы, Курская область РФ
  • Радиолокационная станция, район н.п. Малое Городьково, Курская область РФ
  • Станция радиоэлектронной борьбы, район н.п. Семячки, Брянская область РФ
  • Склад материально-технических средств оккупантов, район Валерьяновки, Донецкая область.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два склада горючего, склад боеприпасов и командный пункт РФ поразили операторы дронов 40-й артбригады. ВИДЕО

Почему это важно?

"Каждый пораженный зенитный комплекс, радар или станция РЭБ создает на некоторое время брешь в системе ПВО противника. Чем больше таких брешей, тем шире возможности Сил обороны применять беспилотные системы на всех уровнях", — пояснили в Генштабе.

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Нацгвардейцы за неделю уничтожили почти 2 тысячи беспилотников и отразили 173 штурма, - Пивненко. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (8942) ПВО (4183) Донецкая область (13436) Удары по РФ (1326)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 