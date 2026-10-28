Силы обороны поразили сразу три элемента вражеской ПВО - "Тор-2М", РЛС и РЭБ, - Генштаб

27 октября и в ночь на 28 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар сразу по трем объектам противовоздушной обороны противника на территории РФ, а также по лагерю захватчиков во временно оккупированной Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Что именно было поражено?

По данным Генштаба, были поражены:

ЗРК "Тор-2М" армии РФ, район Ржавы, Курская область РФ

Радиолокационная станция, район н.п. Малое Городьково, Курская область РФ

Станция радиоэлектронной борьбы, район н.п. Семячки, Брянская область РФ

Склад материально-технических средств оккупантов, район Валерьяновки, Донецкая область.

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"Каждый пораженный зенитный комплекс, радар или станция РЭБ создает на некоторое время брешь в системе ПВО противника. Чем больше таких брешей, тем шире возможности Сил обороны применять беспилотные системы на всех уровнях", — пояснили в Генштабе.

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", — говорится в сообщении.

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