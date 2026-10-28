Сили оборони уразили одразу три елементи ворожої ППО - "Тор-2М", РЛС та РЕБ, - Генштаб
27 жовтня та в ніч на 28 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили одразу три елементи протиповітряної оборони противника на території РФ, а також склад загарбників на тимчасово окупованій Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Що саме уражено?
За даними Генштабу, уражено:
- ЗРК "Тор-2М" армії рф, район Ржави, Курська область рф
- Радіолокаційна станція, район н.п Мале Городькове, Курська область рф
- Станція радіоелектронної боротьби, район н.п Семячки, Брянська область рф
- Склад матеріально-технічних засобів окупантів, район Валер'янівки, Донецька область.
Чому це важливо?
"Кожен уражений зенітний комплекс, радар чи станція РЕБ створює на деякий час прогалину в системі ППО противника. Що більше таких прогалин, то ширші можливості Сил оборони застосовувати безпілотні системи на всіх рівнях", - пояснили у Генштабі.
"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України", - йдеться у повідомленні.
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