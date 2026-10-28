Сили оборони уразили одразу три елементи ворожої ППО - "Тор-2М", РЛС та РЕБ, - Генштаб

27 жовтня та в ніч на 28 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили одразу три елементи протиповітряної оборони противника на території РФ, а також склад загарбників на тимчасово окупованій Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Що саме уражено?

За даними Генштабу, уражено:

ЗРК "Тор-2М" армії рф, район Ржави, Курська область рф

Радіолокаційна станція, район н.п Мале Городькове, Курська область рф

Станція радіоелектронної боротьби, район н.п Семячки, Брянська область рф

Склад матеріально-технічних засобів окупантів, район Валер'янівки, Донецька область.

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Чому це важливо?

"Кожен уражений зенітний комплекс, радар чи станція РЕБ створює на деякий час прогалину в системі ППО противника. Що більше таких прогалин, то ширші можливості Сил оборони застосовувати безпілотні системи на всіх рівнях", - пояснили у Генштабі.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України", - йдеться у повідомленні.

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