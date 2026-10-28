Бариловка в Сумской области — под контролем Сил обороны: возле села не было даже попыток штурмовых действий, - 8-й корпус ДШВ
Заявление россиян о захвате Барыловки в Сумской области не соответствует действительности, населенный пункт остается под контролем Сил обороны Украины.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций 8-го корпуса ДШВ ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Решительные наступательные действия" в Telegram-каналах
"Более того, возле села не было даже попыток штурмовых действий. А "решительные наступательные действия" 41-го мотострелкового полка произошли лишь в Telegram-каналах и комментариях", — говорится в сообщении.
Как отмечается, объяснение такой активности врага простое: до конца месяца осталось несколько дней, и нужно отчитаться о октябрьских захватах украинских населенных пунктов.
"Советуем группировке "Север" не останавливаться на Бариловке. До 31 октября вы ещё успеваете "освободить" Киев", — добавили в 8-м корпусе ДШВ.
Что предшествовало
Напомним, ранеев Минобороны РФ заявляли о якобы "освобождении" села Марьин в Сумской области. Силы обороны опровергли это заявление, отметив, что россияне "раз в полтора года освобождают населенный пункт".
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