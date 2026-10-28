Барилівка на Сумщині - під контролем Сил оборони: біля села не було навіть спроб штурмових дій, - 8-й корпус ДШВ
Заява росіян про захоплення Барилівки в Сумські області не відповідає дійсності, населений пункт залишається під контролем Сил оборони України.
Про це розповіли у відділі комунікацій 8 корпусу ДШВ ЗС України, передає Цензор.НЕТ.
"Рішучі наступальні дії" в тг-каналах
"Ба більше, біля села не було навіть спроб штурмових дій. А "рішучі наступальні дії" 41-го мотострілецького полку відбулися лише в телеграм-каналах і коментарях", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, пояснення такої активності ворога просте: до кінця місяця лишилося кілька днів, і треба звітувати про жовтневі взяття українських населених пунктів.
"Радимо угрупованню "север" не зупинятися на Барилівці. До 31 жовтня ви ще встигаєте "звільнити" Київ", - додали у 8 корпусі ДШВ.
Що передувало
Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ заявляли про нібито "звільнення" села Мар'їне Сумської області. Сили оборони спростували цю заяву, наголосивши, що росіяни "раз на півтора року звільняють населений пункт".
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