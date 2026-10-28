ЕС не вернется к зависимости от российского газа: мы слишком хорошо знаем скрытую цену, - Еврокомиссия

Евросоюз не вернётся к зависимости от российского газа, ведь он уже "заплатил за это высокую цену".

Об этом в очередной раз заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньйо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Цена зависимости от РФ

"У нас действует законодательство, которое делает невозможным возобновление поставок ископаемого топлива, в частности газа, из России", — отметила она.

По её словам, эта позиция "несколько раз в последнее время была очень четко озвучена президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в частности, на прошлой неделе на пленарном заседании Европейского парламента, а до этого в кулуарах заседания Европейского совета".

"Она говорила именно о санкциях, введенных из-за войны, и очень четко заявила: энергетические санкции будут оставаться в силе, пока Россия не прекратит эту войну. Таким образом, позиция абсолютно понятна. Мы слишком хорошо знаем, какова скрытая цена зависимости от России в сфере ископаемого топлива. Россия использовала его как оружие, и мы уже заплатили за это высокую цену. Мы об этом не забываем", — подчеркнула пресс-секретарь.

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Пиньо добавила, что в ЕС осознают: "Независимо от того, идет ли война или нет, какова цена нашей зависимости от импорта ископаемого топлива из России, и мы уже платим эту цену".

ЕС вытесняет российский газ

В свою очередь пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен указала, что в ЕС действует законодательство в рамках плана REPowerEU, которое "не привязано ни к санкциям, ни к каким-либо другим геополитическим событиям".

"Поэтому, что бы ни случилось, мы постепенно вытесняем российский газ и сжиженный природный газ с европейского рынка, и последние поставки должны прекратиться к концу следующего года", — подчеркнула она.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа предложила Европе возобновить закупки российского газа в больших объемах. США продвигают эту идею "как часть мирного соглашения по Украине". Отмечалось, что спецпредставители президента Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф озвучили эту идею во время переговоров с украинскими и европейскими чиновниками, в частности с президентом Владимиром Зеленским в Киеве в прошлом месяце.