ЄС не повернеться до залежності від російського газу: Надто добре знаємо приховану ціну, - Єврокомісія
Євросоюз не повернеться до залежності від російського газу, адже вже "заплатив за це високу ціну".
Про це вчергове заявила голосвна речниця Єврокомісії Паула Піньйо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Ціна залежності від РФ
"У нас діє законодавство, яке унеможливлює відновлення викопного палива, зокрема газу, з Росії", – зазначила вона.
За її словами, ця позиція "декілька разів останнім часом була дуже чітко озвучена президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, зокрема, минулого тижня на пленарному засіданні Європейського парламенту, а до того на полях засідання Європейської ради".
"Вона говорила саме про санкції, запроваджені через війну, і дуже чітко заявила: енергетичні санкції залишатимуться чинними, доки Росія не припинить цю війну. Отже, позиція абсолютно зрозуміла. Ми надто добре знаємо, якою є прихована ціна залежності від Росії у сфері викопного палива. Росія використовувала його як зброю, і ми вже заплатили за це високу ціну. Ми про це не забуваємо", – наголосила речниця.
Піньйо додала, що в ЄС усвідомлюють, "незалежно від того, чи є війна, чи ні, якою є ціна нашої залежності від імпорту викопного палива з Росії, і ми вже сплачуємо цю ціну".
ЄС витісняє російський газ
Своєю чергою речниця Європейської комісії з питань енергетики Анна-Каіса Ітконен вказала, що в ЄС діє законодавство в межах плану REPowerEU, яке "не прив'язане ні до санкцій, ні до будь-яких інших геополітичних подій".
"Тож, хай що станеться, ми поступово витісняємо російський газ і скраплений природний газ з європейського ринку, і останні поставки мають припинитися до кінця наступного року", – наголосила вона.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Європі відновити закупівлі російського газу в більших обсягах. США просувають цю ідею "як частину мирної угоди щодо України". Зазначалося, що спецпредставники президента Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф озвучили цю ідею під час переговорів з українськими та європейськими посадовцями, зокрема з президентом Володимиром Зеленським у Києві минулого місяця.
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