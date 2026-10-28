Британия предоставляет Украине дополнительную финансовую поддержку в размере 10 млрд фунтов, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом, по итогам которой тот объявил о финансовой поддержке Украины на общую сумму 10 миллиардов фунтов.
Об этом президент сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Поддержка Украины
"Беседа с премьер-министром Великобритании Бернемом прошла очень хорошо, и мы благодарны Великобритании за неизменную, сильную и поистине лидерскую поддержку. Сегодня принято важное решение Великобритании о дополнительной финансовой поддержке на общую сумму 10 миллиардов фунтов: 7 миллиардов фунтов экономической поддержки на следующие три года, еще 3 миллиарда фунтов — британская экспортная поддержка, преимущественно для поставок необходимого оружия, которое укрепит нашу защиту жизни", — говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что это дополнительная поддержка к той ежегодной, которую Великобритания уже оказывает Украине.
"Действительно сильный шаг и очень своевременный – как раз тогда, когда Россия должна видеть и чувствовать, что Украина не останется наедине с проблемами, которые Россия так стремится раздувать. Каждый шаг по укреплению Украины – это приближение России к мысли, что эту свою войну они должны завершить", – добавил президент.
Что обсуждали
По словам президента, также обсуждалась санкционная политика — Великобритания в этом вопросе будет и впредь придерживаться принципиальной позиции. Это глобально важный пример.
"Благодарен Великобритании, благодарен премьер-министру Бернему и его команде, благодарен каждому и каждой в мире, кто понимает, что стоит быть на стороне Украины, и это означает быть на правильной стороне истории", — подытожил Зеленский.
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Варто надавати допомогу якось цілеспрямовано, а не зеленим в лапи.