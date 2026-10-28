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Новости Помощь Украине от Великобритании
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Британия предоставляет Украине дополнительную финансовую поддержку в размере 10 млрд фунтов, - Зеленский

Зеленский о помощи от Великобритании
Фото: REUTERS/Henry Nicholls/Pool

Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом, по итогам которой тот объявил о финансовой поддержке Украины на общую сумму 10 миллиардов фунтов.

Об этом президент сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Поддержка Украины

"Беседа с премьер-министром Великобритании Бернемом прошла очень хорошо, и мы благодарны Великобритании за неизменную, сильную и поистине лидерскую поддержку. Сегодня принято важное решение Великобритании о дополнительной финансовой поддержке на общую сумму 10 миллиардов фунтов: 7 миллиардов фунтов экономической поддержки на следующие три года, еще 3 миллиарда фунтов — британская экспортная поддержка, преимущественно для поставок необходимого оружия, которое укрепит нашу защиту жизни", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что это дополнительная поддержка к той ежегодной, которую Великобритания уже оказывает Украине.

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"Действительно сильный шаг и очень своевременный – как раз тогда, когда Россия должна видеть и чувствовать, что Украина не останется наедине с проблемами, которые Россия так стремится раздувать. Каждый шаг по укреплению Украины – это приближение России к мысли, что эту свою войну они должны завершить", – добавил президент.

Что обсуждали

По словам президента, также обсуждалась санкционная политика — Великобритания в этом вопросе будет и впредь придерживаться принципиальной позиции. Это глобально важный пример.

"Благодарен Великобритании, благодарен премьер-министру Бернему и его команде, благодарен каждому и каждой в мире, кто понимает, что стоит быть на стороне Украины, и это означает быть на правильной стороне истории", — подытожил Зеленский.

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Автор: 

Великобритания (5546) Зеленский Владимир (26333) помощь и поддержка (945) Бернем Энди (36)
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Топ комментарии
+8
Ви тільки воюйте та хоронить людей, ми вам фунтів ще надрукуємо....
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28.10.2026 15:52 Ответить
+3
7млрд.фунтів економічної підтримки... - це для команди потужних мародерів і справді хороша новина.
Варто надавати допомогу якось цілеспрямовано, а не зеленим в лапи.
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28.10.2026 16:05 Ответить
+2
Годують на копійку - доять на гривню
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28.10.2026 16:08 Ответить

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