Британия предоставляет Украине дополнительную финансовую поддержку в размере 10 млрд фунтов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом, по итогам которой тот объявил о финансовой поддержке Украины на общую сумму 10 миллиардов фунтов.

Об этом президент сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Поддержка Украины

"Беседа с премьер-министром Великобритании Бернемом прошла очень хорошо, и мы благодарны Великобритании за неизменную, сильную и поистине лидерскую поддержку. Сегодня принято важное решение Великобритании о дополнительной финансовой поддержке на общую сумму 10 миллиардов фунтов: 7 миллиардов фунтов экономической поддержки на следующие три года, еще 3 миллиарда фунтов — британская экспортная поддержка, преимущественно для поставок необходимого оружия, которое укрепит нашу защиту жизни", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что это дополнительная поддержка к той ежегодной, которую Великобритания уже оказывает Украине.

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"Действительно сильный шаг и очень своевременный – как раз тогда, когда Россия должна видеть и чувствовать, что Украина не останется наедине с проблемами, которые Россия так стремится раздувать. Каждый шаг по укреплению Украины – это приближение России к мысли, что эту свою войну они должны завершить", – добавил президент.

Что обсуждали

По словам президента, также обсуждалась санкционная политика — Великобритания в этом вопросе будет и впредь придерживаться принципиальной позиции. Это глобально важный пример.



"Благодарен Великобритании, благодарен премьер-министру Бернему и его команде, благодарен каждому и каждой в мире, кто понимает, что стоит быть на стороне Украины, и это означает быть на правильной стороне истории", — подытожил Зеленский.

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