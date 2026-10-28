Британія надає Україні додаткову фінансову підтримку у 10 мільярдів фунтів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернем, за результатами якої він оголосив про фінансову підтримку України загальним обсягом 10 мільярдів фунтів.

По це президент повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Підтримка України

"Дуже добра була розмова з Прем’єр-міністром Британії Бернемом, і ми вдячні Британії за незмінну сильну й справді лідерську підтримку. Сьогодні є сильне рішення Британії про додаткову фінансову підтримку загальним обсягом 10 мільярдів фунтів: 7 мільярдів фунтів економічної підтримки на наступні три роки, ще 3 мільярди фунтів – британська експортна підтримка переважно для постачання необхідної зброї, яка посилить наш захист життя", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зауважив, що це є додатковою підтримкою до щорічної, яку Британія вже надає Україні.

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"Справді сильний крок і дуже вчасний – якраз тоді, коли Росія повинна бачити та відчувати, що Україна не залишиться наодинці з проблемами, які Росія так прагне масштабувати. Кожен крок на посилення України – це наближення Росії до думки, що цю свою війну вони повинні завершити", - додав президент.

Що обговорювали

За словами президента, також обговорювалася санкційна політика - Британія в цьому буде й надалі принциповою. Це глобально важливий приклад.



"Вдячний Британії, вдячний Прем’єр-міністру Бернему та його команді, вдячний кожному й кожній у світі, хто розуміє, що варто бути з Україною, і це означає бути на правильній стороні історії", - підсумував Зеленський.

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