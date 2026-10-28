Российский дрон атаковал эвакуационную группу полиции на Харьковщине: ранены двое правоохранителей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня утром, 28 октября, российские военные атаковали эвакуационную группу полиции "Белые ангелы", которая совместно с представителями Общества Красного Креста Украины направлялась в населенный пункт Зеленый Гай Великобурлукской общины Купянского района Харьковской области для эвакуации гражданского населения.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, во время движения вражеский FPV-дрон поразил бронированный служебный автомобиль. В результате атаки двое полицейских получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Сообщается, что служебный автомобиль получил значительные повреждения, однако остался на ходу. Также повреждено транспортное средство гуманитарной организации.
Полицейские фиксируют последствия российской атаки и собирают доказательства военного преступления.
"Несмотря на постоянную опасность, полицейские Харьковской области продолжают эвакуировать гражданское население с прифронтовых территорий. Правоохранители призывают граждан не откладывать эвакуацию", — добавили в полиции.
Последствия атаки
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