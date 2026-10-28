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Один человек погиб и три пострадали в результате удара РФ по Харькову (обновлено)
Сегодня, 28 октября, российские войска нанесли удар по Харькову, в результате чего погиб человек.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, враг нанес удар боевым дроном по Основянскому району города. На месте попадания вспыхнул пожар
Кроме того, на данный момент подтверждена информация об одном погибшем, еще двое — пострадавшие.
Обновленная информация
Позже глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что, по уточненной информации, в результате вражеского удара по Основянскому району погиб 60-летний мужчина.
Трое мужчин, 46, 56 и 41-летний, с травмами разной степени тяжести были госпитализированы. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что россияне нанесли удар по дому в Харькове: среди пяти пострадавших — 4-летний мальчик.
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