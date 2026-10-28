Один человек погиб и три пострадали в результате удара РФ по Харькову (обновлено)

Сегодня, 28 октября, российские войска нанесли удар по Харькову, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, враг нанес удар боевым дроном по Основянскому району города. На месте попадания вспыхнул пожар

Кроме того, на данный момент подтверждена информация об одном погибшем, еще двое — пострадавшие.

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Обновленная информация

Позже глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что, по уточненной информации, в результате вражеского удара по Основянскому району погиб 60-летний мужчина.

Трое мужчин, 46, 56 и 41-летний, с травмами разной степени тяжести были госпитализированы. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что россияне нанесли удар по дому в Харькове: среди пяти пострадавших — 4-летний мальчик.

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