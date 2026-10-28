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Новини Обстріли Харкова
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Одна людина загинула і три постраждали внаслідок удару РФ по Харкову (оновлено)

РФ ударила по Харкову

Сьогодні, 28 жовтня, російські війська завдали удару по Харкову, унаслідок чого загинула людина.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, ворог ударив бойовим дроном по Основʼянському району міста. На місці влучання спалахнула пожежа

Крім того, наразі підтверджена інформація про одну загиблу людину, ще дві - постраждалі.

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Оновлена інформація 

Пізніше голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару по Основʼянському району загинув 60-річний чоловік.

Троє чоловіків, 46, 56 та 41-річний, із травами різного ступеня важкості були госпіталізовані. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по будинку в Харкові: серед п’яти постраждалих 4-річний хлопчик.

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Автор: 

обстріл (37679) Харків (5751) Харківська область (3393) Харківський район (1163)
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