Одна людина загинула і три постраждали внаслідок удару РФ по Харкову (оновлено)

Сьогодні, 28 жовтня, російські війська завдали удару по Харкову, унаслідок чого загинула людина.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, ворог ударив бойовим дроном по Основʼянському району міста. На місці влучання спалахнула пожежа

Крім того, наразі підтверджена інформація про одну загиблу людину, ще дві - постраждалі.

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Оновлена інформація

Пізніше голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару по Основʼянському району загинув 60-річний чоловік.

Троє чоловіків, 46, 56 та 41-річний, із травами різного ступеня важкості були госпіталізовані. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по будинку в Харкові: серед п’яти постраждалих 4-річний хлопчик.

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