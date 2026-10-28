Російський дрон атакував евакуаційну групу поліції на Харківщині: поранено двох правоохоронців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці, 28 жовтня, російські військові атакували евакуаційну групу поліції "Білі янголи", яка спільно з представниками Товариства Червоного Хреста України прямувала до населеного пункту Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп'янського району Харківської області для евакуації цивільного населення.

Про це повідомили в поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, під час руху ворожий FPV-дрон влучив у броньований службовий автомобіль. Унаслідок атаки двоє поліцейських дістали поранення. Їм надається необхідна медична допомога.

Повідомляється, що службовий автомобіль зазнав значних пошкоджень, однак залишився на ходу. Також пошкоджено транспортний засіб гуманітарної організації.

Поліцейські документують наслідки російської атаки та збирають докази воєнного злочину.

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"Попри постійну небезпеку, поліцейські Харківщини продовжують евакуювати цивільне населення з прифронтових територій. Правоохоронці закликають громадян не зволікати з евакуацією", - додали в поліції.

Наслідки атаки







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