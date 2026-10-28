Путин: Илон Маск – "гениальный человек", Россия тесно сотрудничает с США в космической отрасли
Российский диктатор Путин назвал американского миллиардера Илона Маска "гениальным человеком" и заявил, что Россия поддерживает с ним контакт по вопросам низкоорбитальных спутниковых группировок, несмотря на "политические вопросы".
Об этом Путин сказал во время посещения выставки в рамках саммита "Россия — Африка", сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
О Маске
По словам лидера Кремля, у Маска на орбите более пяти тысяч аппаратов. Диктатор заявил, что "Рассвет" является "российским аналогом" Starlink, и добавил, что это "первые шаги" России в этой сфере.
"Илон Маск — гениальный человек, действительно гениальный. У него же на орбите сколько аппаратов? Более пяти тысяч. А мы делаем лишь первые шаги. Но мы гордимся тем, что начали это делать и начали делать самостоятельно", — сказал российский диктатор.
Контакты "несмотря на политику"
По его словам, Россия находится в тесном контакте с американскими партнерами, в частности с Маском. Путин объяснил это тем, что на орбитах "очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину, порядок".
"И мы, и наши американские партнеры, мы взаимно ценим это и вместе с ними, несмотря на все вопросы политического характера, тесно сотрудничаем. И наш "Роскосмос", и другие компании работают", — отметил он.
Предыдущие заявления Маска
- Накануне американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что украинские военные якобы нарушили условия использования терминалов Starlink, применяя их для "наступательных ударов дронами". По его словам, "эту лазейку закрыли на прошлой неделе".
- Также Маск заявлял, что использование Starlink для наступательных ударов делает сеть законной военной целью для РФ и угрожает ее существованию.
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