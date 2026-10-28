Путін: Ілон Маск – "геніальна людина", Росія тісно співпрацює зі США в космічній галузі
Російський диктатор Путін назвав американського мільярдера Ілона Маска "геніальною людиною" і заявив, що Росія підтримує з ним контакт щодо низькоорбітальних супутникових угруповань попри "політичні питання".
Про це Путін сказав під час відвідин виставки в межах саміту "Росія — Африка", повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Про Маска
За словами лідера Кремля, у Маска на орбіті понад п'ять тисяч апаратів. Диктатор заявив, що "Рассвет" є "російським аналогом" Starlink, і додав, що це "перші кроки" Росії в цій сфері.
"Ілон Маск — геніальна людина, реально геніальна. У нього ж на орбіті скільки апаратів? Більш як п'ять тисяч. А ми робимо лише перші кроки. Але ми пишаємося тим, що ми почали це робити й почали робити самостійно", — сказав російський диктатор.
Контакти "попри політику"
За його словами, Росія перебуває в тісному контакті з американськими партнерами, зокрема з Маском. Путін пояснив це тим, що на орбітах "дуже важливо не заважати одне одному, дотримуватися певної дисципліни, порядку".
"І ми, і американські наші партнери, ми цим дорожимо взаємно і разом із ним, попри всі питання політичного характеру, щільно працюємо. І наш "Роскосмос", і інші компанії працюють", — зазначив він.
Попередні заяви Маска
- Напередодні американський мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що українські військові нібито порушили умови використання терміналів Starlink, використовуючи її для "наступальних ударів дронами". За його словами, "цю лазівку закрили минулого тижня".
- Також Маск заявляв, що використання Starlink для наступальних ударів робить мережу законною військовою ціллю для РФ та загрожує її існуванню.
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