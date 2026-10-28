Путін: Ілон Маск – "геніальна людина", Росія тісно співпрацює зі США в космічній галузі

Російський диктатор Путін назвав американського мільярдера Ілона Маска "геніальною людиною" і заявив, що Росія підтримує з ним контакт щодо низькоорбітальних супутникових угруповань попри "політичні питання".

Про це Путін сказав під час відвідин виставки в межах саміту "Росія — Африка", повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Про Маска

За словами лідера Кремля, у Маска на орбіті понад п'ять тисяч апаратів. Диктатор заявив, що "Рассвет" є "російським аналогом" Starlink, і додав, що це "перші кроки" Росії в цій сфері.

"Ілон Маск — геніальна людина, реально геніальна. У нього ж на орбіті скільки апаратів? Більш як п'ять тисяч. А ми робимо лише перші кроки. Але ми пишаємося тим, що ми почали це робити й почали робити самостійно", — сказав російський диктатор.

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Контакти "попри політику"

За його словами, Росія перебуває в тісному контакті з американськими партнерами, зокрема з Маском. Путін пояснив це тим, що на орбітах "дуже важливо не заважати одне одному, дотримуватися певної дисципліни, порядку".

"І ми, і американські наші партнери, ми цим дорожимо взаємно і разом із ним, попри всі питання політичного характеру, щільно працюємо. І наш "Роскосмос", і інші компанії працюють", — зазначив він.

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