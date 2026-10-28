Разведчики "Спецподразделения Тимура" ГУР устроили засаду на рашистов и взяли двух оккупантов в плен на Запорожском направлении. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Химера" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины устроили засаду на российских оккупантов, продвигавшихся в направлении Запорожья, и взяли двух захватчиков в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, две группы украинских разведчиков выдвинулись за пределы своих позиций и перехватили российских пехотинцев, которые в результате операции сдались в плен.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

После захвата оккупантов спецназовцы преодолели более 15 километров пешком, преодолевая водные преграды под постоянным огнем противника и угрозой атак вражеских беспилотников.

Несмотря на сложные условия, бойцы "Химеры" успешно вывели пленных из зоны непосредственного поражения и доставили их для пополнения обменного фонда Украины.

Смотрите также: Спецназовцы ГУР подразделения GROUP 10 за семь недель зачистили более 600 гектаров леса в Сумской области и ликвидировали 108 рашистов. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Марк из Иркутска ползет по трубопроводу, чтобы сдаться в плен: "Пытать не будете?", — "Что за бред? Нах#й тебя пытать? Сам все расскажешь". ВИДЕО