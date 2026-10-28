Разведчики "Спецподразделения Тимура" ГУР устроили засаду на рашистов и взяли двух оккупантов в плен на Запорожском направлении. ВИДЕО
Бойцы подразделения "Химера" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины устроили засаду на российских оккупантов, продвигавшихся в направлении Запорожья, и взяли двух захватчиков в плен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, две группы украинских разведчиков выдвинулись за пределы своих позиций и перехватили российских пехотинцев, которые в результате операции сдались в плен.
После захвата оккупантов спецназовцы преодолели более 15 километров пешком, преодолевая водные преграды под постоянным огнем противника и угрозой атак вражеских беспилотников.
Несмотря на сложные условия, бойцы "Химеры" успешно вывели пленных из зоны непосредственного поражения и доставили их для пополнения обменного фонда Украины.
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