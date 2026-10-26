РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12878 посетителей онлайн
Новости Пленные оккупанты
3 159 12

Марк из Иркутска ползет по трубопроводу, чтобы сдаться в плен: "Пытать не будете?", - "Что за бред? Нах#й тебя пытать? Сам все расскажешь"

В сети опубликована видеозапись, на которой украинские военнослужащие берут в плен российского оккупанта непосредственно внутри газопровода на Купянском направлении Харьковской области. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи показана внутренняя часть большой металлической трубы, где украинские военнослужащие обнаружили российского оккупанта.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Съемка ведется почти в полной темноте. Узкое пространство газопровода освещают только фонари украинских бойцов.

На кадрах виден россиянин, который находится внутри трубы и выполняет команды украинских защитников. Он говорит, что его зовут Марк и он живет в Иркутске.

Смотрите: Разведчики захватили россиянина, спавшего в укрытии: "Доброе утро. Руки, быстро! Александр, бл#дь, Юрьевич". ВИДЕО

Во время операции один из украинских воинов сообщает сослуживцам: "Ребята, встречаем четвертого!"

Эта фраза может свидетельствовать о том, что россиянин, захват которого попал на видео, вероятно, стал уже четвертым пленным в ходе операций украинских военных в газопроводе.

Читайте: РФ готовит подразделения для подземной войны, идут бои в газопроводах под Купянском, - WSJ

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Бойцы "Скалы" присоединились к подземной операции "Велес" в Купянском районе: зачищали газопровод от рашистов. ВИДЕО

Автор: 

газопровод (858) Харьковская область (3352) Купянский район (834) Купянск (1037)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Друга армія світу блд....🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
26.10.2026 13:14 Ответить
+4
Просто Бетмени. Двадцять вісім, буде вічливим то і матиме двадцять дев*ять і тридцять.
показать весь комментарий
26.10.2026 13:06 Ответить
+3
Кальсони шикарні...
показать весь комментарий
26.10.2026 13:32 Ответить

Загрузка...

 
 