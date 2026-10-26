Марк из Иркутска ползет по трубопроводу, чтобы сдаться в плен: "Пытать не будете?", - "Что за бред? Нах#й тебя пытать? Сам все расскажешь"
В сети опубликована видеозапись, на которой украинские военнослужащие берут в плен российского оккупанта непосредственно внутри газопровода на Купянском направлении Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи показана внутренняя часть большой металлической трубы, где украинские военнослужащие обнаружили российского оккупанта.
Съемка ведется почти в полной темноте. Узкое пространство газопровода освещают только фонари украинских бойцов.
На кадрах виден россиянин, который находится внутри трубы и выполняет команды украинских защитников. Он говорит, что его зовут Марк и он живет в Иркутске.
Во время операции один из украинских воинов сообщает сослуживцам: "Ребята, встречаем четвертого!"
Эта фраза может свидетельствовать о том, что россиянин, захват которого попал на видео, вероятно, стал уже четвертым пленным в ходе операций украинских военных в газопроводе.
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