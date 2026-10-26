Марк из Иркутска ползет по трубопроводу, чтобы сдаться в плен: "Пытать не будете?", - "Что за бред? Нах#й тебя пытать? Сам все расскажешь"

В сети опубликована видеозапись, на которой украинские военнослужащие берут в плен российского оккупанта непосредственно внутри газопровода на Купянском направлении Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи показана внутренняя часть большой металлической трубы, где украинские военнослужащие обнаружили российского оккупанта.

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Съемка ведется почти в полной темноте. Узкое пространство газопровода освещают только фонари украинских бойцов.

На кадрах виден россиянин, который находится внутри трубы и выполняет команды украинских защитников. Он говорит, что его зовут Марк и он живет в Иркутске.

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Во время операции один из украинских воинов сообщает сослуживцам: "Ребята, встречаем четвертого!"

Эта фраза может свидетельствовать о том, что россиянин, захват которого попал на видео, вероятно, стал уже четвертым пленным в ходе операций украинских военных в газопроводе.

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