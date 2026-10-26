Разведчики взяли в плен россиянина, который спал в укрытии: "Доброе утро. Руки, быстро! Александр, бл#дь, Юрьевич"
Бойцы разведывательной роты "Chameleon Team" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" взяли в плен российского оккупанта, который спал в своем укрытии на Константиновском направлении Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах, снятых нагрудной камерой одного из военнослужащих, видно, как украинские защитники передвигаются по лесистой местности и приближаются к замаскированному российскому укрытию.
Укрытие расположено среди деревьев, а его вход прикрыт ветками и растительностью. Во время проверки позиции украинские разведчики обнаруживают российского военнослужащего, который, по информации авторов видео, спал в своем укрытии.
На записи видно, как украинский боец контролирует лежащего на земле оккупанта и проверяет территорию вокруг.
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