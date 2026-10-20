Россиянин снял бронежилет, поднял руки и с поклонами попросил украинский дрон взять его в плен. ВИДЕО
Пограничники Харьковского отряда взяли в плен российского оккупанта, который решил сдаться украинскому беспилотнику. Увидев дрон, военнослужащий РФ начал активно жестикулировать, поднимать руки и кланяться, демонстрируя намерение сложить оружие.
Как сообщает Цензор.НЕТ,на кадрах видно, как оккупант всеми возможными способами пытается показать, что не собирается оказывать сопротивление.
Россиянин поднимает руки вверх, кланяется и жестами просит оператора дрона не нападать на него.
Чтобы окончательно убедить украинских военных в своих намерениях, оккупант снимает бронежилет и продолжает демонстрировать готовность сдаться.
Оператор дрона решает дать россиянину возможность попасть в плен. Дрон начинает двигаться в направлении украинских позиций, а оккупант следует за ним, выполняя указания.
В итоге беспилотник доставляет российского военнослужащего к бойцам Харьковского пограничного отряда, которые берут его в плен.
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