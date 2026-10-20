Росіянин зняв бронежилет, підняв руки й поклонами попросив український дрон узяти його в полон. ВIДЕО

Прикордонники Харківського загону взяли в полон російського окупанта, який вирішив здатися українському безпілотнику. Побачивши дрон, військовослужбовець РФ почав активно жестикулювати, піднімати руки та вклонятися, демонструючи намір скласти зброю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як окупант, усіма можливими способами намагається показати, що не збирається чинити опору.

Росіянин піднімає руки догори, робить поклони та жестами просить оператора дрона не атакувати його.

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Щоб остаточно переконати українських військових у своїх намірах, окупант знімає бронежилет і продовжує демонструвати готовність здатися.

Оператор безпілотника вирішує дати росіянину можливість потрапити в полон. Дрон починає рухатися в напрямку українських позицій, а окупант іде за ним, виконуючи вказівки.

Зрештою безпілотник приводить російського військовослужбовця до бійців Харківського прикордонного загону, які беруть його в полон.

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