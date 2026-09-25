Боевое применение наземных роботов-десантников бойцами батальона "Alter Ego" 93-й ОМБр "Холодный Яр". ВИДЕО

Бойцы батальона "Alter Ego" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" продемонстрировали необычную украинскую разработку, сочетающую в себе возможности воздушных и наземных беспилотных систем. Наземный роботизированный комплекс "Десантник" доставляется в район выполнения задания с помощью большого дрона, после чего машина продолжает движение уже по земле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военные впервые постепенно раскрывают историю проекта, который некоторое время нельзя было демонстрировать публично.

Опубликованный почти трёхминутный ролик показывает различные этапы работы над "Десантником": от разработки конструкции и полевых испытаний до отработки главной особенности комплекса.

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На кадрах большой мультироторный беспилотник поднимает компактную колесную наземную платформу и переносит ее по воздуху. После доставки НРК оказывается на земле и уже самостоятельно продолжает движение к заданной точке.

Такой принцип позволяет фактически перебрасывать наземного робота через участки, которые он не может или не должен преодолевать своим ходом, а также сокращать наземную часть маршрута до места выполнения задачи.

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Как рассказали в подразделении, между созданием технологии, её первым применением и возможностью рассказать о ней публично прошло некоторое время. Пока информация об успешной высадке оставалась засекреченной, "Десантник" уже проходил дальнейшие испытания и выполнял поставленные задачи.

"Теперь постепенно показываем нашу историю — от момента разработки, испытаний и до самого первого боевого применения", — отметили в батальоне Alter Ego.

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