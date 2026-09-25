Бойове застосування наземних роботів-десантників бійцями батальйону "Alter Ego" 93-ї ОМБр "Холодний Яр". ВIДЕО

Бійці батальйону "Alter Ego" 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" показали незвичайну українську розробку, яка поєднує можливості повітряних і наземних безпілотних систем. Наземний роботизований комплекс "Десантник" доставляють у район виконання завдання великим дроном, після чого машина продовжує рух уже по землі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військові вперше поступово розкривають історію проєкту, який певний час не можна було демонструвати публічно.

Оприлюднений майже трихвилинний ролик показує різні етапи роботи над "Десантником": від розробки конструкції та польових випробувань до відпрацювання головної особливості комплексу.

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На кадрах великий мультироторний безпілотник підіймає компактну колісну наземну платформу та переносить її повітрям. Після доставки НРК опиняється на землі та вже самостійно продовжує рух до визначеної точки.

Такий принцип дозволяє фактично перекидати наземного робота через ділянки, які він не може або не повинен долати власним ходом, а також скорочувати наземну частину маршруту до місця виконання завдання.

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Як розповіли у підрозділі, між створенням технології, її першим застосуванням та можливістю розповісти про неї публічно минув певний час. Поки інформація про успішну висадку залишалася закритою, Десантник уже проходив подальші випробування та виконував поставлені завдання.

"Тепер поступово показуємо нашу історію - від моменту розробки, тестувань і до найпершого бойового застосування", - зазначили в батальйоні Alter Ego.

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