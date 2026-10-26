Розвідники полонили росіянина, який спав у сховку: "Доброе утро. Руки, быстро! Александр, бл#дь, Юрьевич". ВIДЕО

Воїни розвідувальної роти "Chameleon Team" 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" захопили в полон російського окупанта, який спав у своєму укритті на Костянтинівському напрямку Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах, знятих нагрудною камерою одного з військовослужбовців, видно, як українські захисники пересуваються лісистою місцевістю та наближаються до замаскованого російського укриття.

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Сховок розташований серед дерев, а його вхід прикритий гілками та рослинністю. Під час перевірки позиції українські розвідники виявляють російського військовослужбовця, який, за інформацією авторів відео, спав у своєму укритті.

На записі видно, як український боєць контролює окупанта, який лежить на землі, та перевіряє територію навколо.

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