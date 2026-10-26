Марк із Іркутська рачкує трубопроводом здаватися у полон: "Пытать не будете?", - "Что за бред? Нах#й тебя пытать? Сам все расскажешь". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому українські військовослужбовці беруть у полон російського окупанта безпосередньо всередині газопроводу на Куп'янському напрямку Харківської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі показано внутрішню частину великої металевої труби, де українські військовослужбовці виявили російського окупанта.
Знімання відбувається в майже повній темряві. Вузький простір газопроводу освітлюють лише ліхтарі українських бійців.
На кадрах видно росіянина, який перебуває всередині труби та виконує команди українських захисників. Він каже, що його звати Марк і мешкає він в Іркутську.
Під час операції один із українських воїнів повідомляє побратимам: "Пацани, зустрічаємо четвертого!".
Ця фраза може свідчити про те, що росіянин, захоплення якого потрапило на відео, ймовірно, став уже четвертим полоненим під час дій українських військових у газопроводі.
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