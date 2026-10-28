Розвідники "Спецпідрозділу Тимура" ГУР влаштували засідку на рашистів та захопили двох окупантів у полон на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Химера" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України влаштували засідку на російських окупантів, які просувалися в напрямку Запоріжжя, та захопили двох загарбників у полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дві групи українських розвідників висунулися за межі своїх позицій та перехопили російських піхотинців, які в результаті операції здалися в полон.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Після захоплення окупантів спецпризначенці подолали понад 15 кілометрів пішки, долаючи водні перешкоди під постійним вогнем противника та загрозою атак ворожих безпілотників.

Попри складні умови, бійці "Химери" успішно вивели полонених із зони безпосереднього ураження та доправили їх для поповнення обмінного фонду України.

Дивіться також: Спецпризначенці ГУР підрозділу GROUP 10 за сім тижнів зачистили понад 600 гектарів лісу на Сумщині та ліквідували 108 рашистів. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Марк із Іркутська рачкує трубопроводом здаватися у полон: "Пытать не будете?", - "Что за бред? Нах#й тебя пытать? Сам все расскажешь". ВIДЕО