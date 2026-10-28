Нидерланды выделят Украине 500 млн евро на ПВО и беспилотники, - премьер Йеттен

Нидерланды предоставят Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму 500 млн евро. В него войдут средства противовоздушной обороны и беспилотники для противодействия российским атакам.

Об этом заявил журналистам премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 октября, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Йеттена, новая помощь особенно важна в преддверии зимы, поскольку Россия усилила удары по гражданским объектам и критической инфраструктуре Украины.

"Сегодня я могу объявить о дополнительном пакете военной помощи на сумму 500 миллионов евро. Он включает, в частности, средства ПВО и беспилотники", — заявил премьер.

Он подчеркнул, что пока нет признаков готовности России прекратить атаки, и призвал союзников усилить военную поддержку Украины.

Зеленский поблагодарил Нидерланды за новый пакет помощи и подчеркнул, что Украина остро нуждается в ракетах для перехвата российских баллистических ракет.

По словам президента, именно на баллистические удары Россия делает основную ставку в преддверии зимы. Он призвал европейских и американских партнеров ускорить поставки необходимых средств ПВО.

Напомним, 28 октября правительство Нидерландов также объявило о выделении 1,2 млрд евро невоенной помощи Украине на ближайшие три года и взносе в размере 10 млн евро в инициативу "Индустриальный Рамштайн".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл в Нидерланды: запланированы переговоры с премьером Йеттеном. ВИДЕО